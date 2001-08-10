Тихоокеанское
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2 Апреля 2025
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17:34, Вчера | Новости спорта Сахалина и Курил

На Камчатке наградили победителей "Берингии" в номинации "За верность традициям Севера"

На Камчатке наградили победителей

Сообщение Тихоокеанского информационного агентства «Острова».

В посёлке Оссора наградили победителей Камчатской традиционной гонки на собачьих упряжках "Берингия" в номинации "За верность традициям Севера", сообщает Telegram-канал Камчатского выставочно-туристического центра.

В соответствии с протоколом места распределились так:

1 место - Александр Кривогорницын.

2 место - Владислав Ревенок (Отец Владислав).

3 место - Виталий Тишкин.

4 место - Евгений Кутынковав.

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