Светлана Лазарева провела мастер-класс для сахалинских гимнасток

Сообщение Тихоокеанского информационного агентства «Острова».

В учебно-тренировочном центре "Восток" прошел мастер-класс под руководством Светланы Лазаревой, известного хореографа и бронзового призера Кубка России по эстетической гимнастике. Мероприятие состоялось в рамках первенства Дальневосточного федерального округа и регионального турнира "Весенняя капель", собрав участниц из Приморского и Хабаровского краев, а также Южно-Сахалинска и Анивы. Наставник помогала спортсменкам освоить ключевые принципы слитности и осмысленности движений, которые являются основой успешных выступлений.

Как рассказали ТИА "Острова" в региональном минспорте, Светлана Лазарева отметила высокий уровень подготовки сахалинских гимнасток, многие из которых регулярно участвуют в сборах в Московской области. По ее словам, эстетическая гимнастика требует не только технической точности, но и глубокой артистической отдачи. "Главное - научиться делать движения плавными, непрерывными и наполненными смыслом. Композиция должна рассказывать историю, быть цельной и гармоничной," - подчеркнула она. Гимнастка сборной Сахалинской области Полина Дьяченко отметила важность работы с дыханием и плавности движений, которые стали ключевыми темами мастер-класса.

После завершения тренировок сахалинские спортсменки получат индивидуальную постановку от Светланы Лазаревой, которая поможет им достойно выступить на предстоящем межрегиональном турнире в Хабаровске в мае. Этот вид спорта, сочетающий техническое мастерство и артистизм, продолжает развиваться на острове, и участницы надеются завоевать новые награды на соревнованиях различного уровня.