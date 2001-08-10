На Сахалине пройдут уникальные соревнования по интервальному бегу с препятствиями

Сообщение Тихоокеанского информационного агентства «Острова».

20 апреля 2025 года на площадке нового спортивного зала "Прайм" состоится уникальное соревнование по интервальному бегу с преодолением различных препятствий, где каждый участник сможет проверить свои физические возможности. Формат состязаний разработан так, чтобы подойти абсолютно всем желающим: задания упрощены, а лидеры не имеют преимущества перед новичками.

Как рассказали ТИА "Острова" организаторы мероприятия, участники будут соревноваться в скорости, выносливости, ловкости, координации и силе. Победителями станут те, кто выполнит все задания за минимальное время, однако за непрохождение препятствий предусмотрены штрафные задания и дополнительные минуты. Каждый участник получит уникальную медаль финишера, а спортивное мероприятие объединит людей из разных городов Сахалинской области, а также представителей различных спортивных клубов и направлений.

Соревнования пройдут по адресу: улица Пограничная, 45/1, начало запланировано на 10:00. Регистрация уже открыта на официальном сайте события. Это отличная возможность для всех, кто хочет раскрыть свой потенциал и попробовать себя в новом формате. Организаторы ожидают высокий уровень участия благодаря доступности и универсальности испытаний.