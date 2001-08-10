Тихоокеанское
информационное агентство
28 Марта 2025
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15:35, | Новости спорта Сахалина и Курил

Четыре каюра на Камчатке завершили "Берингию" в номинации "За верность традициям Севера"

Четыре каюра на Камчатке завершили

Сообщение Тихоокеанского информационного агентства «Острова».

Опубликованы протоколы 14-го и 15-го этапов Камчатской традиционной гонки на собачьих упряжках "Берингия", пишет astv.ru.

Для четырёх каюров в номинации "За верность традициям Севера" гонка завершена. Александр Кривогорницын, Владислав Ревенок (Отец Владислав), Виталий Тишкин и Евгений Кутынковав завершили свой путь длинной 879 километров.

Дальше до Усть-Камчатска гонку продолжат Алексей Попов, Николай Левковский, Алиса Воронова, Анна и Мария Семашкины.

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