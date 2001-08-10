Сахалинцы завоевали четыре медали на чемпионате России по савату

Сообщение Тихоокеанского информационного агентства «Острова».

Сахалинцы показали впечатляющие результаты на чемпионате и первенстве России по савату в дисциплине "Комба", который прошел в Санкт-Петербурге. Спортсмены с острова завоевали две золотые и две серебряные медали, укрепив свои позиции в борьбе за место в сборной страны.

Как сообщает ТИА "Острова" в пресс-службе регионального министерства спорта, в турнире приняли участие более 150 спортсменов из 22 регионов России. Сахалинскую область представляли шесть спортсменов: Данил Черных, Тимофей Дудко, Тимофей Исаев, Степан Решетов, Кирилл Голованов и Владлен Хвостинцев. Для многих из них эти соревнования стали важным шагом к выполнению норматива мастера спорта.

В первенстве Данил Черных одержал победу в весовой категории 56 кг, а Тимофей Дудко стал лучшим в категории 60 кг. В чемпионате Тимофей Исаев завоевал серебро в весе 80 кг, а Кирилл Голованов вышел в финал и занял второе место в абсолютной весовой категории свыше 85 кг. Уже в конце апреля сахалинцы отправятся на чемпионат и первенство России по савату в дисциплине "Ассо", где вновь будут бороться за медали и право войти в сборную страны.