Спортсмены из 23 регионов борются за победу на соревнованиях

Сообщение Тихоокеанского информационного агентства «Острова».

На горнолыжном курорте "Горный воздух" в Южно-Сахалинске продолжается всероссийское первенство "Надежды России". В соревнованиях участвуют 177 юных спортсменов из 23 регионов страны, включая 30 представителей Сахалинской области.

Как сообщает ТИА "Острова", в этом году программа состязаний включает необычную комбинацию дисциплин - супер-гигант и гигантский слалом. "Многие участники впервые сталкиваются с таким форматом, обычно они соревнуются в классической связке слалома и гигантского слалома", - пояснила заместитель главного судьи Людмила Рубина.

По итогам второго соревновательного дня определились первые победители. Среди юношей 12-13 лет лучший результат показал Аким Распопов из Кемеровской области. В женском зачете золото завоевала Ева Миронова из Мурманска. "Трасса в Южно-Сахалинске оказалась очень быстрой и техничной, это настоящий вызов для спортсмена", - поделился впечатлениями участник из Челябинской области Георгий Хлесткин.

Соревнования продлятся до конца недели. Организаторы обещают напряженную борьбу за медали в остальных возрастных категориях.