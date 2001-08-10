Спортсмены из 23 регионов борются за победу на соревнованиях "Надежды России" в Южно-Сахалинске
Сообщение Тихоокеанского информационного агентства «Острова».
На горнолыжном курорте "Горный воздух" в Южно-Сахалинске продолжается всероссийское первенство "Надежды России". В соревнованиях участвуют 177 юных спортсменов из 23 регионов страны, включая 30 представителей Сахалинской области.
Как сообщает ТИА "Острова", в этом году программа состязаний включает необычную комбинацию дисциплин - супер-гигант и гигантский слалом. "Многие участники впервые сталкиваются с таким форматом, обычно они соревнуются в классической связке слалома и гигантского слалома", - пояснила заместитель главного судьи Людмила Рубина.
По итогам второго соревновательного дня определились первые победители. Среди юношей 12-13 лет лучший результат показал Аким Распопов из Кемеровской области. В женском зачете золото завоевала Ева Миронова из Мурманска. "Трасса в Южно-Сахалинске оказалась очень быстрой и техничной, это настоящий вызов для спортсмена", - поделился впечатлениями участник из Челябинской области Георгий Хлесткин.
Соревнования продлятся до конца недели. Организаторы обещают напряженную борьбу за медали в остальных возрастных категориях.
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