Юные горнолыжники завершили борьбу за медали Утра Родины
Сообщение Тихоокеанского информационного агентства «Острова».
На Сахалине определились победители всероссийских соревнований по горнолыжному спорту «Утро Родины» среди юниоров U14. Финальные гонки слалома собрали рекордное количество участников со всей России на трассе комплекса «Горный воздух».
Как стало известно ТИА "Острова", в соревнованиях приняли участие 173 горнолыжника из 24 регионов страны, которые боролись за победу в сложных погодных условиях. Лучший результат среди юношей показал Роман Кутищев из Алтайского края, преодолевший трассу за 1 минуту 29,62 секунды. У девушек первенствовала Полина Буренок из Ленинградской области с результатом 1:36,87. Вторые места заняли Михаил Щербаков из Ленинградской области и Ева Миронова из Мурманской области, которая впервые приехала на Сахалин.
Спортсменка из Мурманской области поделилась впечатлениями о соревнованиях и особенно отметил сложность сахалинской трассы.
"Занимаюсь этим видом спорта с пятилетнего возраста, начав с семейного катания, а затем поступила в спортшколу. Сегодняшняя трасса оказалась непростой – закрытой и технически сложной, но снег держал отлично. Несмотря на потерянные секунды на крутом участке, считаю свой результат достойным", – рассказала Ева Миронова.
Третьими стали Артемий Фёдоров из Башкортостана и Арина Галченкова из Ленинградской области.
Председатель коллегии судей РФ по горнолыжному спорту Алексей Орлов лично поздравил всех участников и призвал активно готовиться к следующему сезону, отметив, что успех зависит исключительно от трудолюбия спортсменов. Соревнования провели в рамках государственной программы развития физкультуры и спорта.
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