Определились победители всероссийских соревнований "Утро Родины" на Сахалине
Сообщение Тихоокеанского информационного агентства «Острова».
В Южно-Сахалинске продолжаются всероссийские соревнования по горнолыжному спорту "Утро Родины", где определились победители в дисциплине комбинация среди юниоров. Сахалинская трасса "Горного воздуха" приняла более 160 спортсменов из 24 регионов России, родившихся в 2011-2012 годах.
Как стало известно ТИА "Острова", во второй день соревнований участники возрастной группы U14 боролись за призовые места в сложной дисциплине комбинации, включающей супергигант и гигантский слалом. Среди девушек первое место завоевала Полина Буренок из Ленинградской области, второе место заняла Ева Миронова из Мурманской области, а замкнула тройку лидеров София Слепова из Красноярского края. В мужском зачете пьедестал почёта распределился следующим образом: Юрий Миляев из Московской области стал первым, Алексей Григорьев из Свердловской области занял второе место, а Аким Распопов из Кемеровской области завоевал бронзовую медаль.
Представители Камчатского края, выступающие командой из 20 человек, отметили отличные условия для проведения соревнований на Сахалине. Спортсмены рассказали о непривычных погодных условиях и особенностях местной трассы по сравнению с Камчаткой, где преобладает искусственный снег. Несмотря на начальные трудности с адаптацией, команда готовится к предстоящим соревнованиям "Надежды России".
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