Артём Подшивалов наградил сахалинских спортсменов за победы в соревнованиях
Сообщение Тихоокеанского информационного агентства «Острова».
Министр спорта Сахалинской области Артём Подшивалов лично поздравил и наградил талантливых легкоатлетов региона, которые показали впечатляющие результаты на первенстве России и престижных Всероссийских соревнованиях в феврале 2025 года. Особого внимания заслуживают достижения Михаила Кожарова, завоевавшего серебро и выполнившего норматив мастера спорта, а также Вероники Груздо, стабильно поднимающейся на пьедестал почета.
Как стало известно ТИА "Острова", во время торжественной церемонии глава ведомства особо отметил выдающиеся результаты Артура Кохана, который сумел завоевать золотые медали сразу в двух престижных соревнованиях - "Богатырь" в Сочи и Всероссийских состязаниях по длинным метаниям. Руководитель областного минспорта подчеркнул, что регион обладает всей необходимой инфраструктурой для успешной подготовки спортсменов мирового уровня, а достижения сахалинских легкоатлетов стали закономерным результатом кропотливой работы тренеров и их подопечных.
Рассказали ТИА "Острова" в мэрии города, что Артём Подшивалов вручил благодарственные письма не только спортсменам, но и их наставникам Елене Елохиной и Наталье Шапкиной. Министр высоко оценил профессионализм тренеров и их вклад в развитие легкоатлетического спорта на островах. Он выразил уверенность, что при таком подходе к подготовке спортсменов регион продолжит радовать своими успехами на всероссийской спортивной арене, пожелав всем участникам церемонии дальнейших побед и новых спортивных рекордов.
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