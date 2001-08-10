Сахалинские дзюдоисты взяли шесть наград межрегиональных соревнований

Сообщение Тихоокеанского информационного агентства «Острова».

Сахалинцы стали обладателями шести бронзовых медалей межрегиональных соревнований по дзюдо "Лига Патриотов", рассказали ТИА "Острова" в региональном минспорте.

Турнир прошёл во Владивостоке и собрал более 170 участников в возрасте до 15 лет из десяти регионов Дальнего Востока.

По итогам состязаний, на третью ступень пьедестала поднялись Андрей Седов (весовая категория "55 кг"), Владимир Приходько (60 кг), Мирон Моисеев (66 кг), Матвей И (73 кг), Мирон Саяпин (свыше 73 кг) и Любовь Аристова (57 кг).