Юные сахалинцы определили сильнейших в биатлоне

Сообщение Тихоокеанского информационного агентства «Острова».

Региональные соревнования по биатлону прошли в Южно-Сахалинске, рассказали ТИА "Острова" в региональном минспорте.

Состязания собрали на трассе лыжно-биатлонного комплекса «Триумф» 56 участников 2008-2015 годов рождения из Томари и областного центра.

Спортсмены бежали 1,5 км, 4 км, 4,8 км, 6 км, 7,5 км и 10 км в зависимости от возрастной категории.

Самой быстрой на дистанции 7,5 км среди девушек 2008-2009 г.р. стала Алёна Левшина. Спортсменка показала результат 38,36,2 секунды и 12 попаданий за две стрельбы стоя и две – лёжа.

- Раньше занималась лыжными гонками, но около двух лет назад решила перейти на биатлон. Как оказалось, это вид спорта мне гораздо интересней, - рассказала Алёна. – Сегодня пройти дистанцию было достаточно легко. Единственное – на некоторых подъёмах после метели палки проваливались в сугробы, а также немного недотянула в стрельбе.

По итогам соревнований победителями стали Данил Кобелев, Алёна Левшина, Руслан Куприянов, Платон Косухин, Валерия Медведева, Ярослав Шпаньков и Дарина Вольгина.

С результатами состязаний можно ознакомиться в приложенном файле.