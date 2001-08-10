Волейбольная команда "Сахалин" одержала две победы из двух в домашнем туре
Сообщение Тихоокеанского информационного агентства «Острова».
В Южно-Сахалинске завершился 11 тур чемпионата России по волейболу среди женских команд Высшей лиги «А». Островные волейболистки принимали команду «Амурские Тигрицы» из Хабаровского края, с которой провели два матча в учебно-тренировочном центре «Восток».
Дальневосточное дерби собрало большое количество болельщиков и любителей волейбола. Также поддержать островную команды пришли игроки хоккейной команды «Сахалинские акулы». В первый день хозяева площадки не оставили сопернику шансов и уверенно одержали победу со счётом 3:0 (25:13, 28:26, 29:27). После поражения гости провели работу над ошибками и сделали корректировки в своей игре, что сразу же показали в начале второго матча, забрав первую партию со счётом 17:25. На этом успех гостей из Хабаровска завершился и «Сахалина» уверенно поставил точку в этом матче со счётом 3:1 (17:25, 25:17, 25:23, 25:19).
- Два дня дальневосточного дерби выдались напряженными. Игры получились эмоциональными и зрелищными для зрителей, но очень нервными для тренерского штаба. Всё решалось в концовках партий, и отличная поддержка наших болельщиков сыграла большую роль в этих двух матчах. Отлично отработали в защите и в страховке своих нападающих, также неплохо делали подачу, отодвинув соперника от сетки, что позволяло выстраивать организованный блок, - подвёл итоги домашнего тура главный тренер «Сахалина» Олег Ляпугин.
По итогам домашних матчей подопечные Олега Ляпугина закрепляются на 6 строчке турнирной таблицы. Следующий тур волейбольная команда «Сахалин» проведет в Хабаровске, где встретится с командами «Тюмень» и «Уралочка-2».
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