Сахалинская хоккейная команда

Сообщение Тихоокеанского информационного агентства «Острова».

11 и 12 марта в Южно-Сахалинске пройдут матчи Первенства Сибирского и Дальневосточного федеральных округов по хоккею среди юношей до 18 лет. На льду встретятся команды "Кристалл" (Южно-Сахалинск) и "Адмирал" (Владивосток), рассказали ТИА "Острова" в ОГАУ ДО СШ "Кристалл".

Эти игры станут частью важного события для наших спортсменов, а поддержка болельщиков поможет команде показать максимум возможностей.

Начало игр:

- 11 марта в 18:00;

- 12 марта в 12:00.

Адрес: Южно-Сахалинск, ул. А.М. Горького, 29.

Вход свободный.