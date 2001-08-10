На Сахалине состоялись благотворительные массовые катания на коньках в поддержку участников СВО
Сообщение Тихоокеанского информационного агентства «Острова».
8 марта, в Международный женский день, в Южно-Сахалинске на ледовой арене "Арена Сити" хоккейный клуб "Сахалинские Акулы" и Сахалинское региональное отделение партии "Единая Россия" организовали завершающие в этом сезоне благотворительные массовые катания на коньках в поддержку сахалинских участников СВО.
Мероприятие объединило сотни жителей региона, желающих не только активно провести время, но и помочь землякам, участвующим в специальной военной операции, а также их семьям.
Основная цель события - сбор средств в поддержку сахалинцев, выполняющих воинский долг в зоне СВО. Каждый участник акции внёс вклад, приобретая билет или делая пожертвование.
"Такие инициативы - яркий пример того, как массовый спорт и благотворительность объединяют людей. Для нас важно не только участвовать в организации, но и видеть, как жители региона откликаются на наше общее дело. Это подтверждает: вместе мы можем больше", - отметила руководитель регионального исполнительного комитета партии "Единая Россия" Ирина Киселёва.
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