В XXVI Сахалинском лыжном марафоне приняли участие около 2000 лыжников

Сообщение Тихоокеанского информационного агентства «Острова».

Второй день сахалинского марафона встретил спортсменов снегом и комфортной температурой. Со старта в поселке Лесное на дистанцию 30 и 50 км ушли те, кто выбрал классику. Всего 274 человека из 40 субъектов и 103 городов. Мероприятие проводилось в рамках государственной программы «Развитие физической культуры и спорта», рассказали ТИА "Острова" в региональном минспорте.

Сергей Емельянов (Москва) преодолевает свой 187 уникальный по счёту марафон. Всего в копилке мужчины более двухсот событий. В год по 10–15 спортивных мероприятий. Вчера мужчина пробежал 50 км свободным стилем.

- У нас есть движение «Союз марафонов России», — это соревнования. За каждый пройденный марафон даётся балл. Я один из лидеров движения. Хочу сказать, что нужно любить лыжный спорт, вести здоровый образ жизни и никогда не унывать, — поделился Сергей Емельянов.

Интересно развернулась борьба на дистанции 30 км у мужчин. Почти всю дистанцию спортсмены Руслан Аблязизов, Владислав Ванеев и Григорий Соколов шли рядом. Победитель дистанции 50 км вольным стилем сегодня подтвердил своё лидерство и вновь. Хорошо подготовленные лыжи помогли Руслану забрать золото.

- Подъем был со свежим снегом, и было достаточно тяжело. Толкались на перевале. Ребята уже заехали. Со спуска я немного уехал от них. На финише оставил чуть-чуть сил. Я был уверен в лыжах. После спуска растолкался получше. Потом получился просвет, и я им воспользовался. На самом деле я очень доволен, что всё получилось. Сегодня мне удалось немного лицезреть красоту, которая была вдоль трассы. Я обязательно приеду ещё раз на Сахалин, — поделился победитель гонки на 30 км Руслан Аблязизов.

У женщин на 30 км победила Дарья Семилетенко (Москва). Второй стала Марина Черноусова (Сахалин), а третье место у Анны Кожиновой (Сахалин).

- Мне очень понравилось. Вчера размялась, а сегодня пробежалась. Я сегодня бежала в прекрасном тандеме с семьей Черноусовых. Ехала за Ильей, получала удовольствие в классике. Это было просто шикарно. Мне очень хотелось пробежать классикой. Спасибо, Сахалин. Я надеюсь, что вновь сюда вернусь, — рассказала победительница сразу после финиша.

На дистанции 50 км Станислав Волженцев(Сыктывкар) стал победителем. Конкуренцию ему составил Евгений Цепков (Переславль-Залесский). Он стал вторым. Бронза у Алексея Шемякина (Северодвинск).

- У сахалинского марафона есть своя душа. Я могу точно сказать, что с точки зрения организации - это лучший марафон. Всё на очень высоком уровне. Я говорю такие слова без всякой лести. Я не люблю загадывать, но хотел бы вновь приехать на сахалинский марафон, - поделился впечатлениями победитель.

У девушек первое место заняла Анастасия Власова из команды «Русская зима». Девушка вновь воспользовалась поддержкой мужчин. Зацепившись за них на трассе, ей удалось выйти в лидеры, оторваться от своих соперниц и стать победительницей на дистанции 50 км классическим стилем. Второе место у Марии Козекаевой (Саратов), а третье место у Юлии Чекалевой (Вологда).

- Гонка действительно очень сложная. Чтобы вы понимали, в Швеции я бежала 3 часа 30 минут 90 км, а здесь я 3 часа бежала 50 км. Тяжёлый перевал сегодня был. Погода внесла свои коррективы. Много снега было на перевале. На восстановление мне потребуется 3 дня точно, - отметила Анастасия Власова.

Всего в сахалинском лыжном марафоне приняли участие спортсмены из 56 субъектов РФ и 219 городов. XXVI Сахалинский лыжный марафон стал не только масштабным спортивным событием, привлекшим участников со всех уголков России, но и настоящим праздником для любителей зимних видов спорта.

Участники продемонстрировали высокие результаты, а организаторы обеспечили отличные условия для соревнований. Это мероприятие укрепляет дружбу и единство среди спортсменов, вдохновляя новое поколение на активные достижения в спорте.