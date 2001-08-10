"Берингийский забег" на Камчатке пройдет по плану

Сообщение Тихоокеанского информационного агентства «Острова».

Спор между Министерством спорта Камчатского края и лыжниками-любителями о проведении «Берингийского забега» завершился компромиссом. После совместной встречи стороны решили не менять дату и место проведения мероприятия. Для решения спорных вопросов создана рабочая группа с участием представителей лыжного сообщества.

Министр спорта региона Александр Бондаренко пояснил, что трасса забега не пересекает лыжные трассы, но проходит рядом с ними. Это решение удовлетворило всех участников обсуждения.

Лыжник-любитель Евгений Каминский отметил, что перенос забега в 2025 году невозможен из-за нехватки времени. Он также подчеркнул важность спортивных мероприятий для Камчатки, особенно для любителей, и необходимость поиска баланса между интересами лыжников и бегунов.

Забег пройдет 15 февраля на биатлонном комплексе им. Фатьянова. Участие смогут принять до 100 человек: 60 – в массовом старте и 40 – в забеге на 10 км. Организаторы заверили, что маршруты спланированы с учетом минимального воздействия на лыжные трассы.