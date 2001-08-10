Для участников XXVI Сахалинского лыжного марафона памяти Фархутдинова организуют трансфер до места старта
Сообщение Тихоокеанского информационного агентства «Острова».
До старта сахалинского лыжного марафона остается три дня. Организаторы сообщают о трансфере, который доставит всех спортсменов в поселок Лесное, на место старта. 8 марта первыми отправятся спортсмены, которые побегут 50 км. Будет организовано две точки сбора: площадь Победы и гостиница Мега Палас. Время отъезда 07:45. Участники дистанции 30 км отправятся в автобусах на место старта в 09:30, рассказали ТИА "Острова" в региональном минспорте.
- 8 и 9 марта все участники отъезжают от двух точек. В этом году мы сделали еще одно место сбора. Многие участники живут в районе городского парка. Они обращались к нам с таким предложением. Мы поддержали и сделали. Мы просим сахалинских участников воздержаться от поездок на своем транспорте. Все вещи будут доставлены в зону финиша так же на автобусах, - отметил директор марафона Михаил Шамсутдинов.
Напомним, место финиша в этом году перенесено на улицу Венскую, 5. Там же состоятся детские старты.
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