Сахалинские ‭

Сообщение Тихоокеанского информационного агентства «Острова».

Региональные соревнования по прыжкам на лыжах с трамплина и турнир, посвященный закрытию спортивного сезона, прошли на трамплинном комплексе «Высота». Соревнования стали завершающими для островных «летающих лыжников» в этом сезоне. В них приняли участие около 120 спортсменов из Южно-Сахалинска и Углегорска, рассказали ТИА "Острова" в региональном минспорте.

Атлеты в возрастных категориях 2013-2014, 2011-2012, 2010-2011, 2007-2008, 2014, 2015 годов рождения и младше продемонстрировали свои навыки на трамплинах К-10, K-20, K-30 и К-72.

По итогу в своих категориях победителями стали Анна Волкова, Егор Алехин, Тимофей Лихтар, Анна Гончарова, Дарина Наймушина, Александр Погодин, Ян Баженов, Дарина Наймушина, Диана Ермоленко, Павел Сургучёв, София Бардина, Михаил Симанчук, Дамир Ахмедов.

- Это очень насыщенная программа состязаний. Спортсменам предстоит выполнить 5 прыжков (1 пробный и 4 зачетных). Первые два идут в зачет региональных соревнований, которые позволяют спортсменам выполнить спортивные разряды и попасть в списки кандидатов сборной команды Сахалинской области, следующие два идут в зачет внутришкольных стартов. Обычно программа соревнований предусматривает 1 пробный и 2 зачетных прыжка, - отметил главный судья Денис Веселов.

Мероприятие проводится в рамках государственной программы «Развитие физической культуры и спорта».