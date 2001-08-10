Сахалинские "летающие лыжники" закрыли сезон региональными соревнованиями
Сообщение Тихоокеанского информационного агентства «Острова».
Региональные соревнования по прыжкам на лыжах с трамплина и турнир, посвященный закрытию спортивного сезона, прошли на трамплинном комплексе «Высота». Соревнования стали завершающими для островных «летающих лыжников» в этом сезоне. В них приняли участие около 120 спортсменов из Южно-Сахалинска и Углегорска, рассказали ТИА "Острова" в региональном минспорте.
Атлеты в возрастных категориях 2013-2014, 2011-2012, 2010-2011, 2007-2008, 2014, 2015 годов рождения и младше продемонстрировали свои навыки на трамплинах К-10, K-20, K-30 и К-72.
По итогу в своих категориях победителями стали Анна Волкова, Егор Алехин, Тимофей Лихтар, Анна Гончарова, Дарина Наймушина, Александр Погодин, Ян Баженов, Дарина Наймушина, Диана Ермоленко, Павел Сургучёв, София Бардина, Михаил Симанчук, Дамир Ахмедов.
- Это очень насыщенная программа состязаний. Спортсменам предстоит выполнить 5 прыжков (1 пробный и 4 зачетных). Первые два идут в зачет региональных соревнований, которые позволяют спортсменам выполнить спортивные разряды и попасть в списки кандидатов сборной команды Сахалинской области, следующие два идут в зачет внутришкольных стартов. Обычно программа соревнований предусматривает 1 пробный и 2 зачетных прыжка, - отметил главный судья Денис Веселов.
Мероприятие проводится в рамках государственной программы «Развитие физической культуры и спорта».
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