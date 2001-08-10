На Сахалине определили сильнейших спортсменов русской борьбы на опоясках

Сообщение Тихоокеанского информационного агентства «Острова».

Соревнования по русской борьбе на опоясках прошли в Южно-Сахалинске. Состязания в городском парке культуры и отдыха им. Ю.А. Гагарина собрали 50 борцов в возрасте 7-16 лет из Корсакова, села Сокол и островной столицы. Мероприятие проводилось в рамках государственной программы «Развитие физической культуры и спорта», рассказали ТИА "Острова" в региональном минспорте.

- Исконно русским этот вид борьбы можно считать из-за стиля опоясывания. Пояс повязывается через левое плечо вокруг шеи со скруткой на правом боку и обвязыванием вокруг талии. Так завязывали пояса только на Руси. Этот турнир мы проводим второй год подряд. При этом расширяется как количество участников, так и их география, - отметили организаторы мероприятия.

По завершению соревнований участники получили заслуженные награды и призы, а также кубки за особые достижения.

Островная федерация русской борьбы благодарит региональный Центр спортивной подготовки, департамент культуры города Южно-Сахалинска, общественную организацию «Русская артель Сахалина», администрацию городского парка, сахалинскую областную думу и партию «Единая Россия» за помощь и участие в организации состязаний.