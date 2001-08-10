Тихоокеанское
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12:39, | Новости спорта Сахалина и Курил

На Сахалине определили сильнейших спортсменов русской борьбы на опоясках

На Сахалине определили сильнейших спортсменов русской борьбы на опоясках

Сообщение Тихоокеанского информационного агентства «Острова».

Соревнования по русской борьбе на опоясках прошли в Южно-Сахалинске. Состязания в городском парке культуры и отдыха им. Ю.А. Гагарина собрали 50 борцов в возрасте 7-16 лет из Корсакова, села Сокол и островной столицы. Мероприятие проводилось в рамках государственной программы «Развитие физической культуры и спорта», рассказали ТИА "Острова" в региональном минспорте.

- Исконно русским этот вид борьбы можно считать из-за стиля опоясывания. Пояс повязывается через левое плечо вокруг шеи со скруткой на правом боку и обвязыванием вокруг талии. Так завязывали пояса только на Руси. Этот турнир мы проводим второй год подряд. При этом расширяется как количество участников, так и их география, - отметили организаторы мероприятия.

По завершению соревнований участники получили заслуженные награды и призы, а также кубки за особые достижения.

Островная федерация русской борьбы благодарит региональный Центр спортивной подготовки, департамент культуры города Южно-Сахалинска, общественную организацию «Русская артель Сахалина», администрацию городского парка, сахалинскую областную думу и партию «Единая Россия» за помощь и участие в организации состязаний.

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