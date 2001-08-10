На Сахалине определили сильнейших спортсменов регионального этапа спартакиады специальной олимпиады
Сообщение Тихоокеанского информационного агентства «Острова».
Региональные соревнования по лыжным гонкам и бегу на снегоступах прошли в селе Троицкое в рамках Всероссийского этапа Спартакиады Специальной Олимпиады. Участие в состязаниях приняли около 50 человек из Долинского, Невельского, Томаринского, Смирныховского районов и областного центра. Мероприятие проходило в рамках государственной программы «Развитие физической культуры и спорта», рассказали ТИА "Острова" в региональном минспорте.
- Для одних спортсменов это первые соревнования в жизни, для других – контрольные старты перед вылетом на всероссийские соревнования в Казань. Опытных лыжников у нас достаточно много. Они регулярно выступают на Лыжне России и в Троицком лыжном марафоне. Мы рады регулярно собирать наших ребят со всего региона на разные турниры, которые им помогают, в первую очередь, социализироваться и жить полноценной жизнью. В этом и есть одна из главных миссий Спартакиады Специальной Олимпиады, – рассказал главный судья Алексей Власов.
В зависимости от дивизиона и физической подготовки спортсменов ждали старты в лыжных гонках на дистанции 1 км и 100 метров и беге на снегоступах на 50 и 100 м.
На церемонии открытия благодарственными письмами за высокие спортивные достижения и личный вклад в развитие Специального Олимпийского движения в островном регионе были награждены Алексей Бель, Полина Захарова, Максим Зазуля, Дмитрий Им, Сергей Тишкин, Анастасия Качурина, Анна Сыропятова и Артур Шитиков.
- Сахалинское отделение Специального Олимпиады работает с 2018 года. Если проанализировать нашу работу за этой время, то мы смело можем гордиться нашими спортсменами. Мы активно развиваем летние и зимние виды спорта, например, наши ребята очень сильны в конном спорте. В прошлом году мы четыре раза выезжали на всероссийские соревнования и каждый раз привозили большое количество наград. Поэтому отдельная благодарность тренерам, которые работают с нашими спортсменами. Это тяжелый, но очень важный труд! - отметила председатель регионального отделения Специальной Олимпиады России Татьяна Гречаная.
По итогам состязаний в лыжных гонках на 1 км первые места в своих дивизионах завоевали Дарья Зубовская, Александр Дзюба, Дмитрий Медведев, Денис Шевченко, Данил Рог и Анна Сыропятова.
- Трасса очень хорошая и, так сказать, «рабочая». То есть на ней нет отрезков, где можно отдохнуть – к победе может привести только постоянная работа рук и ног. Лыжи катили прекрасно, поэтому оторвавшись от всех соперников, я боролась, прежде всего, с самой собой. Быть участником таких соревнований очень важно. Тут мы общаемся, учимся друг у друга и перенимаем опыт. Всегда рада, когда на соревнованиях встречаю новые лица, - сказала Анна Сыропятова.
Вторые места заняли Сергей Тишкин, Илья Асташов, Олег Авдеев, Артур Жээнбеков, Дарья Заводчикова и Алёна Столярова. Третьими стали Лолита Генералова, Дарья Юн, Сергей Темненко, Дмитрий Им, Антон Шубин и Владислав Герасимов.
Золотую медаль в лыжных гонках на 100 метров выиграл Максим Зазуля, серебряная награда у Полины Захаровой, бронза у Антона Аршанова.
В беге на снегоступах на 100 м победу праздновали Анастасия Качурина, Алёна Столярова, Артур Шитиков, Матвей Кормачев, Илья Асташков, Владислав Андриянов, Михаил Бушуев и Мухаммадюсуф Нурматов, вторыми стали Лолита Генералова, Дарья Юн, Сергей Тишкин, Дмитрий Им, Алексей Бель, Артур Жээнбеков, Владислав Столяров и Юрий Хе, третьи места заняли Дарья Зубковская, Полина Петрова, Данил Ефремов, Илья Егоров, Дмитрий Кавинский, Антон Шубин, Богдан Федорович и Руслан Тумайкин.
В беге на дистанции 50 метров в снегоступах сильнейшим стал Максим Зазуля, серебро у Нихада Мусеибова, бронзовая медаль у Антона Аршанова.
Комментарии - 0
Еще материалы в рубрике:
Новости спорта Сахалина и Курил
Это читают
09:10 25 Февраля Мошенники стали чаще выдавать себя за работодателей
11:14 25 Февраля На Сахалине пограничники пресекли деятельность по организации незаконной миграции
13:40 27 Февраля Младшие офицеры ВВО приступили к интенсивному курсу подготовки в рамках учебно-методических сборов
09:39 28 Февраля В 2024 году 17 сахалинских работодателей получили компенсацию за трудоустройство граждан по программе субсидирования найма
10:21 12 Февраля Двух сахалинцев будут судить за убийство, произошедшее четверть века назад
11:15 13 Февраля Жителя Сахалина осудили за призывы к террористической деятельности
11:37 14 Февраля На Сахалине осуждена экс-руководитель муниципального предприятия за хищение 94 миллионов рублей
08:59 5 Февраля Синоптики предупреждают о продолжении метели на Сахалине
Выбор редакции
- 12:58 Вчера В Южно-Сахалинске открылась персональная выставка Вероники Осиповой
- 11:27 28 Февраля В городском парке Южно-Сахалинска открылась выставка о заповедном мире Курильских островов
- 09:28 27 Февраля На Сахалине открывается персональная выставка Вероники Осиповой
- 09:44 26 Февраля Посетителей музея книги Чехова на Сахалине приглашают "подняться на Олимп"
Мои острова - моё будущее
09:25 29 Ноября Студентка Алина Нурланова: На Сахалине есть все, чтобы строить здесь свое будущее
21:00 25 Ноября Скалолаз Александр Назин: На вершине чувствуешь себя свободным
11:10 15 Ноября Художница Марина Пузик: Хочу сделать Сахалин красивее
21:29 8 Ноября Сооснователь фотомастерской Александр Гайворон: Никто не покажет Сахалин лучше сахалинца
Аналитика
Опрос
Как по-вашему, на Сахалине в последние годы изменился климат?