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На Сахалине определили сильнейших спортсменов регионального этапа спартакиады специальной олимпиады

На Сахалине определили сильнейших спортсменов регионального этапа спартакиады специальной олимпиады

Сообщение Тихоокеанского информационного агентства «Острова».

Региональные соревнования по лыжным гонкам и бегу на снегоступах прошли в селе Троицкое в рамках Всероссийского этапа Спартакиады Специальной Олимпиады. Участие в состязаниях приняли около 50 человек из Долинского, Невельского, Томаринского, Смирныховского районов и областного центра. Мероприятие проходило в рамках государственной программы «Развитие физической культуры и спорта», рассказали ТИА "Острова" в региональном минспорте.

- Для одних спортсменов это первые соревнования в жизни, для других – контрольные старты перед вылетом на всероссийские соревнования в Казань. Опытных лыжников у нас достаточно много. Они регулярно выступают на Лыжне России и в Троицком лыжном марафоне. Мы рады регулярно собирать наших ребят со всего региона на разные турниры, которые им помогают, в первую очередь, социализироваться и жить полноценной жизнью. В этом и есть одна из главных миссий Спартакиады Специальной Олимпиады, – рассказал главный судья Алексей Власов.

В зависимости от дивизиона и физической подготовки спортсменов ждали старты в лыжных гонках на дистанции 1 км и 100 метров и беге на снегоступах на 50 и 100 м.

На церемонии открытия благодарственными письмами за высокие спортивные достижения и личный вклад в развитие Специального Олимпийского движения в островном регионе были награждены Алексей Бель, Полина Захарова, Максим Зазуля, Дмитрий Им, Сергей Тишкин, Анастасия Качурина, Анна Сыропятова и Артур Шитиков.

- Сахалинское отделение Специального Олимпиады работает с 2018 года. Если проанализировать нашу работу за этой время, то мы смело можем гордиться нашими спортсменами. Мы активно развиваем летние и зимние виды спорта, например, наши ребята очень сильны в конном спорте. В прошлом году мы четыре раза выезжали на всероссийские соревнования и каждый раз привозили большое количество наград. Поэтому отдельная благодарность тренерам, которые работают с нашими спортсменами. Это тяжелый, но очень важный труд! - отметила председатель регионального отделения Специальной Олимпиады России Татьяна Гречаная.

По итогам состязаний в лыжных гонках на 1 км первые места в своих дивизионах завоевали Дарья Зубовская, Александр Дзюба, Дмитрий Медведев, Денис Шевченко, Данил Рог и Анна Сыропятова.

- Трасса очень хорошая и, так сказать, «рабочая». То есть на ней нет отрезков, где можно отдохнуть – к победе может привести только постоянная работа рук и ног. Лыжи катили прекрасно, поэтому оторвавшись от всех соперников, я боролась, прежде всего, с самой собой. Быть участником таких соревнований очень важно. Тут мы общаемся, учимся друг у друга и перенимаем опыт. Всегда рада, когда на соревнованиях встречаю новые лица, - сказала Анна Сыропятова.

Вторые места заняли Сергей Тишкин, Илья Асташов, Олег Авдеев, Артур Жээнбеков, Дарья Заводчикова и Алёна Столярова. Третьими стали Лолита Генералова, Дарья Юн, Сергей Темненко, Дмитрий Им, Антон Шубин и Владислав Герасимов.

Золотую медаль в лыжных гонках на 100 метров выиграл Максим Зазуля, серебряная награда у Полины Захаровой, бронза у Антона Аршанова.

В беге на снегоступах на 100 м победу праздновали Анастасия Качурина, Алёна Столярова, Артур Шитиков, Матвей Кормачев, Илья Асташков, Владислав Андриянов, Михаил Бушуев и Мухаммадюсуф Нурматов, вторыми стали Лолита Генералова, Дарья Юн, Сергей Тишкин, Дмитрий Им, Алексей Бель, Артур Жээнбеков, Владислав Столяров и Юрий Хе, третьи места заняли Дарья Зубковская, Полина Петрова, Данил Ефремов, Илья Егоров, Дмитрий Кавинский, Антон Шубин, Богдан Федорович и Руслан Тумайкин.

В беге на дистанции 50 метров в снегоступах сильнейшим стал Максим Зазуля, серебро у Нихада Мусеибова, бронзовая медаль у Антона Аршанова.

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