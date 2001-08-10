На Сахалине состоялся первый турнир по самбо на кубок управления Росгвардии

Сообщение Тихоокеанского информационного агентства «Острова».

В Южно-Сахалинске в Центре единоборств прошло спортивное состязание, открытое для всех спортсменов, желающих принять участие в борьбе, построенной на системе самообороны без оружия. Главная награда турнира – Кубок управления Росгвардии по Сахалинской области, рассказали ТИА "Острова" в пресс-службе Росгвардии.

Свыше 100 борцов-представителей спортивных школ, органов государственной власти, военнослужащих и сотрудников силовых ведомств Сахалинской области приняли участие в спортивном мероприятии. Многие из них побывали в горячих точках и в зоне специальной военной операции. Организаторы распределили спортсменов по возрастным группам и весовым категориям. Наряду с юношами и мужчинами, в турнире навыки борьбы продемонстрировали девушки.

Открывая турнир, начальник управления Росгвардии по Сахалинской области полковник полиции Борис Чесноков поблагодарил всех, кто оказал помощь и содействие в организации и проведении первого на Сахалине подобного мероприятия. Обращаясь к участникам, он пожелал им достойного соперника, честного поединка и победы. В продолжение сотрудники сахалинского ОМОН «Тайфун» показали элементы приемов самбо для защиты и отражения нападений вооруженных лиц.

Состязания были организованы по круговой и олимпийской системе, при которой участник выбывает из турнира после первого же проигрыша, а команда, набравшая большую сумму очков, считается победителем. Поединки проходили в дружеской атмосфере борцовского братства. Соперники на ковре проявляли уважение друг к другу, а судьи давали честную оценку. После каждого удачно проведенного приема и броска зал наполнялся шумом зрительских симпатий.

По результатам первенства команда управления Росгвардии по Сахалинской области в турнирной таблице заняла первое место, спортивный клуб «Триумф» город Корсаков – второе и замкнула тройку лидеров команда 68-го армейского корпуса. В личном первенстве призерами стали 7 спортсменов в возрастной группе старше 18 лет, 10 – юношей и 3 – девушки.