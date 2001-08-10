Звезды российского хоккея сыграют на Сахалине с командой областного правительства

Сообщение Тихоокеанского информационного агентства «Острова».

Сахалинцев приглашают на товарищеский матч по хоккею с участием команды правительства Сахалинской области и команды "Цифровой спецназ". Игра состоится 6 марта в 19:00 в ледовом дворце "Кристалл", сообщает astv.ru.

Встреча, организованная в рамках федерального форума "Управления регионом на основе данных", подарит всем зрителям возможность увидеть вживую настоящих легенд этого зрелищного спорта. Специальные гости, приглашенные для участия в матче:

- трёхкратный чемпион мира, единственный пятикратный обладатель Кубка Гагарина Данис Зарипов;

- чемпион мира, легендарный "Су-33" Максим Сушинский;

- двукратный чемпион мира, заслуженный мастер спорта Александр Сёмин;

- олимпийский чемпион, двукратный чемпион мира, лучший снайпер в истории КХЛ, обладатель множества рекордов Сергей Мозякин.

Также зрители смогут получить автографы своих любимых хоккеистов на автограф сессии, которая пройдёт перед матчем в 17:30 на втором этаже ледового дворца, сообщает региональное министерство спорта.