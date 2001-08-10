17:50, Вчера | Новости спорта Сахалина и Курил
Поронайский пловец Тимофей Антоничев завоевал три золота на региональных соревнованиях "Амурские тигрята"
Сообщение Тихоокеанского информационного агентства «Острова».
В Южно-Сахалинске прошли региональные соревнования по плаванию. Это отборочный на межрегиональное первенство «Амурские тигрята», которое пройдёт в Хабаровске в конце марта.Побороться за право представлять Сахалинскую область собралось 470 спортсменов из 9 районов Сахалинской области.
Поронайский пловец Тимофей Антоничев завоевал сразу три золотые медали, он стал лучшим среди пловцов 9-13 лет на трех дистанциях!
На дистанции 50 метров вольным стилем Тимофей стал победителем, показав время 34.35 секунд.
На дистанции 100 метров на спине спортсмен стал победителем, время заплыва составило всего 1.21.22 минуты.
На дистанции 200 метров на спине поронайский пловец лидировал со временем 2.52.43 минуты.
Поздравляем Тимофея Антоничева с большой победой! Теперь он будет представлять Сахалинскую область на межрегиональных соревнованиях «Амурские тигрята». Пожелаем ему успехов на предстоящем турнире!
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