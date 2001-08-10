Юные сахалинские гимнасты выступили во дворце спорта

Сообщение Тихоокеанского информационного агентства «Острова».

Открытый чемпионат и первенство Сахалинской области по спортивной гимнастике прошёл в спортивной школе «Кристалл». В соревнованиях приняли участие 50 спортсменов в возрасте от 6 до 18 лет, рассказали ТИА "Острова" в региональном минспорте.

Островная федерация спортивной гимнастики проводит данное первенство ежегодно, начиная с 2011 года, но в этот раз соревнования организованы по новым правилам судейства. Своё мастерство демонстрировали дети от второго юношеского разряда до мастера спорта. Самый юный участник турнира ещё ходит в детский сад. Состязания являются отборочными для спортсменов от первого спортивного разряда.

- Чем больше дети младших разрядов принимают участие в различных турнирах и первенствах, тем быстрее они становятся настоящими спортсменами. Мы планируем отобрать младших ребят для поездки в Читу на турнир межрегионального масштаба. Старшие ребята отправятся в апреле в Санкт-Петербург на всероссийские соревнования на призы олимпийской чемпионки Светланы Хоркиной, - отметили организаторы соревнований.

Атлеты состязались и показывали свой уровень подготовки в мужском шестиборье, состоящем из вольных упражнений, упражнений на коне с ручками, колец, опорных прыжков, брусьев и перекладины.

- Для меня самое сложное — это вольные упражнения, двойной углом и двойные сальто. Иногда бывает стресс перед соревнованиями, ждёшь очень хороших результатов, но волнение берёт верх. Надо его перебарывать и показывать, на что способен, - рассказал один из участников.