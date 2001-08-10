Сахалинцев приглашают на турнир по самбо

Сообщение Тихоокеанского информационного агентства «Острова».

Открытый областной турнир по самбо на Кубок Управления Росгвардии по Сахалинской области пройдёт в Южно-Сахалинске 2 марта, рассказали ТИА "Острова" в региональном минспорте.

Сильнейшие самбисты региона померятся силами на коврах Центра единоборств уже в это воскресенье. Борцы из Корсаковского, Холмского, Анивского, Долинского, Александровск-Сахалинского, Ногликского, Тымовского, Макаровского, Поронайского и Южно-Сахалинского муниципальных округов сойдутся в схватках в двух возрастных категориях.

Среди юниоров в возрасте 14-16 лет разыграют комплекты медалей в двадцати весовых категориях, а мужчины в восьми.

Дух соперничества, воля к победе, напряжённые схватки и яркие броски — всё это ждёт зрителей второго марта по адресу: г. Южно-Сахалинск, Центр единоборств, пр-кт Мира, 70.

Начало соревнований в 10:00

Церемония открытия в 12:00.

Турнир проходит при поддержке министерства спорта Сахалинской области и Сахалинской региональной организации «Динамо»