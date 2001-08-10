Тихоокеанское
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11:30, | Новости спорта Сахалина и Курил

Сахалинцев приглашают на турнир по самбо

Сахалинцев приглашают на турнир по самбо

Сообщение Тихоокеанского информационного агентства «Острова».

Открытый областной турнир по самбо на Кубок Управления Росгвардии по Сахалинской области пройдёт в Южно-Сахалинске 2 марта, рассказали ТИА "Острова" в региональном минспорте.

Сильнейшие самбисты региона померятся силами на коврах Центра единоборств уже в это воскресенье. Борцы из Корсаковского, Холмского, Анивского, Долинского, Александровск-Сахалинского, Ногликского, Тымовского, Макаровского, Поронайского и Южно-Сахалинского муниципальных округов сойдутся в схватках в двух возрастных категориях.

Среди юниоров в возрасте 14-16 лет разыграют комплекты медалей в двадцати весовых категориях, а мужчины в восьми.

Дух соперничества, воля к победе, напряжённые схватки и яркие броски — всё это ждёт зрителей второго марта по адресу: г. Южно-Сахалинск, Центр единоборств, пр-кт Мира, 70. 

Начало соревнований в 10:00

Церемония открытия в 12:00.

Турнир проходит при поддержке министерства спорта Сахалинской области и Сахалинской региональной организации «Динамо»

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