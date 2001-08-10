Тымовские пожарные сдали контрольные нормативы по беговым лыжам

Сообщение Тихоокеанского информационного агентства «Острова».

25 февраля руководящий состав обособленного структурного подразделения Тымовский пожарно-спасательного отряда в полном составе, за исключением тех, кто был на дежурстве, отпусках и больничном, приняли участие в лыжном забеге, протяжённостью 5 километров, рассказали ТИА "Острова" в региональном агентстве по делам ГО, ЧС и ПБ.

Данный забег проходил в рамках плана профессиональной подготовки ОСП ОКУ «ПСС Сахалинской области» на 2025 год. В феврале в расписание занятий включены и лыжные виды спорта.