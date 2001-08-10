Тихоокеанское
информационное агентство
26 Февраля 2025
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14:41, | Новости спорта Сахалина и Курил

Тымовские пожарные сдали контрольные нормативы по беговым лыжам

Тымовские пожарные сдали контрольные нормативы по беговым лыжам

Сообщение Тихоокеанского информационного агентства «Острова».

25 февраля руководящий состав обособленного структурного подразделения Тымовский пожарно-спасательного отряда в полном составе, за исключением тех, кто был на дежурстве, отпусках и больничном, приняли участие в лыжном забеге, протяжённостью 5 километров, рассказали ТИА "Острова" в региональном агентстве по делам ГО, ЧС и ПБ.

Данный забег проходил в рамках плана профессиональной подготовки ОСП ОКУ «ПСС Сахалинской области» на 2025 год. В феврале в расписание занятий включены и лыжные виды спорта.

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