Сахалинцы присоединились к международной акции по обливанию холодной водой

Сообщение Тихоокеанского информационного агентства «Острова».

13-я международная спортивно-патриотическая акция «Быть здорово – это модно», посвященная 80-летию Победы в Великой Отечественной войне, прошла в Южно-Сахалинске. На стадионе «Космос» мероприятие собрало более 150 любителей здорового образа жизни, рассказали ТИА "Острова" в региональном минспорте.

- Это уникальное событие для нашего региона. Мы организуем сотни спортивных и физкультурных мероприятий, например, зимой катаемся на лыжах или летом бегаем марафоны. Но обливания холодной водой – это что-то особенное. А если учесть тот факт, что единовременно в этой акции участвуют практически все регионы России, а также жители Нигерии, Чили, Замбии, Аргентины, Испании и других стран – это придаёт событию особенный колорит. Я сам с радостью присоединяюсь к обливанию и почувствую себя частью большой спортивной семьи, - отметил заместитель главы министерства спорта Сахалинской области Станислав Тюрин.

Во время проведения акции был организован телемост с другими городами и странами, благодаря которому участники могли видеть друг друга в режиме реального времени.

В рамках патриотической акции сахалинцы облачились в футболки в цветах флага России с символикой главных организаторов - спортивно-патриотического клуба «Ярополк».

- С особой радостью пришел сюда, чтобы присоединиться к такому замечательному событию для любителей здорового образа жизни и, в частности, закаливания. Я регулярно обливаюсь холодной водой, но, когда это происходит в таких масштабах – чувствуешь особенную причастность к большому событию. А от себя хочу всех поздравить с главным событием этого года – 80-летием Великой Победы! - сказал участник акции Александр Голоушкин.