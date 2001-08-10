Тихоокеанское
информационное агентство
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11:04, Вчера | Новости спорта Сахалина и Курил

Хоккеисты из Поронайска принимают участие в областном турнире "Спорт против подворотни"

Хоккеисты из Поронайска принимают участие в областном турнире

Сообщение Тихоокеанского информационного агентства «Острова».

В Макарове состоялось торжественное открытие XXI областного турнира для детских дворовых команд по хоккею с шайбой «Спорт против подворотни». Проект который год реализуется по инициативе партии «Единая Россия».
 
В соревнованиях принимают участие девять команд из Анивского, Макаровского, Тымовского, Холмского, Поронайского, Охинского, Смирныховского, Ногликского районов и Южно-Сахалинска. Турнир проходит с 17 по 21 февраля. 
 
Поронайский район представляет команда «Ледяные волки», тренирующиеся в микрорайоне «Бумажник» под руководством тренера-общественника Олега Бурдинского.
 
Поронайские хоккеисты уже сыграли несколько игр, заняли 4 место в своей подгруппе, выйдя в плей-офф. Сегодня спортсмены сыграют заключительные матчи. 
 
В прошлом году «Ледяные волки» заняли в турнире третье место, завевав бронзовые медали.

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