Хоккеисты из Поронайска принимают участие в областном турнире

Сообщение Тихоокеанского информационного агентства «Острова».

В Макарове состоялось торжественное открытие XXI областного турнира для детских дворовых команд по хоккею с шайбой «Спорт против подворотни». Проект который год реализуется по инициативе партии «Единая Россия».

В соревнованиях принимают участие девять команд из Анивского, Макаровского, Тымовского, Холмского, Поронайского, Охинского, Смирныховского, Ногликского районов и Южно-Сахалинска. Турнир проходит с 17 по 21 февраля.

Поронайский район представляет команда «Ледяные волки», тренирующиеся в микрорайоне «Бумажник» под руководством тренера-общественника Олега Бурдинского.

Поронайские хоккеисты уже сыграли несколько игр, заняли 4 место в своей подгруппе, выйдя в плей-офф. Сегодня спортсмены сыграют заключительные матчи.

В прошлом году «Ледяные волки» заняли в турнире третье место, завевав бронзовые медали.