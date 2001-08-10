Областной чемпионат по кросс-сноубайку впервые за долгое время стартовал на Сахалине

Сообщение Тихоокеанского информационного агентства «Острова».

Первый этап чемпионата Сахалинской области по кросс-сноубайку прошел в Горнозаводске Невельского района. В соревновании принимали участие 20 спортсменов из разных городов и сел-Южно-Сахалинска, Долинска, Корсакова, Невельска, рассказали ТИА "Острова" в региональном минспорте.

По итогу состязаний в категории «про» победу одержали южносахалинцы: первое место занял Артем Юрчук, второе у Артура Погарского, Антон Барышев занял почетное третье место.

В категории «хобби» Никита Акиншин из Горнозаводска завоевал золото, серебро выиграл Денис Пирожков (Долинск), а бронзу - Андрей Бехтгольд (Южно-Сахалинск).

Победителям вручили кубки и призы. Организаторы соревнований спортивный клуб «SAKH.MX» совместно с Сахалинской федерацией мотоциклетного спорта договорились о проведении второго этапа чемпионата.

- Несмотря на утренний мороз, соревнования прошли успешно. Впервые за пять лет на Сахалине прошел чемпионат по данному виду спорта. Спортсмены показали свое мастерство и профессионализм. Огромное спасибо администрации Невельского МО, команде SAKH.MX за оказанное содействие при подготовке спортивного мероприятия, - отметил президент Сахалинской федерации мотоциклетного спорта Алексей Смородин.

Фото: Анны Сорокиной