Областной чемпионат по кросс-сноубайку впервые за долгое время стартовал на Сахалине
Сообщение Тихоокеанского информационного агентства «Острова».
Первый этап чемпионата Сахалинской области по кросс-сноубайку прошел в Горнозаводске Невельского района. В соревновании принимали участие 20 спортсменов из разных городов и сел-Южно-Сахалинска, Долинска, Корсакова, Невельска, рассказали ТИА "Острова" в региональном минспорте.
По итогу состязаний в категории «про» победу одержали южносахалинцы: первое место занял Артем Юрчук, второе у Артура Погарского, Антон Барышев занял почетное третье место.
В категории «хобби» Никита Акиншин из Горнозаводска завоевал золото, серебро выиграл Денис Пирожков (Долинск), а бронзу - Андрей Бехтгольд (Южно-Сахалинск).
Победителям вручили кубки и призы. Организаторы соревнований спортивный клуб «SAKH.MX» совместно с Сахалинской федерацией мотоциклетного спорта договорились о проведении второго этапа чемпионата.
- Несмотря на утренний мороз, соревнования прошли успешно. Впервые за пять лет на Сахалине прошел чемпионат по данному виду спорта. Спортсмены показали свое мастерство и профессионализм. Огромное спасибо администрации Невельского МО, команде SAKH.MX за оказанное содействие при подготовке спортивного мероприятия, - отметил президент Сахалинской федерации мотоциклетного спорта Алексей Смородин.
Фото: Анны Сорокиной
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