Сахалинские дзюдоисты взяли семь медалей на первенстве ДФО
Сообщение Тихоокеанского информационного агентства «Острова».
В Хабаровске завершилось первенство Дальневосточного федерального округа по дзюдо среди спортсменов до 15 лет. Сборная Сахалинской области показала яркие результаты, завоевав 7 медалей, в том числе одну золотую и шесть бронзовых, рассказали ТИА "Острова" в региональном минспорте.
Соревнования проходили 18 и 19 февраля. За звание лучших боролись 250 дзюдоистов из 9 регионов Дальнего Востока. Вершину пьедестала в весе до 73 кг занял Матвей И, выступавший в возрастной категории до 15 лет.
- Матвей победил на первенстве области, которое проходило недавно в Корсакове. И, соответственно, отобрался на Дальний Восток. Сила воли у него, конечно, сильная! Никогда не жалуется, не ленится. Молодец! Горжусь! - сказал тренер победителя Андрей Пак.
В категории до 33 кг бронза досталась Диане Тарской, до 42 кг на третье место поднялся Вячеслав И, в 60 кг – Владимир Приходько, а третье место в категории 66 кг заслужил Мирон Моисеев, все они являются воспитанниками тренера Игоря Кардаша. В весе 55 кг призёром стал подопечный тренера Олега Богданова - Андрей Седов, в 57 кг - Любовь Аристова (тренер Андрей Сероштанов).
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