Сахалинские акробаты привезли 23 медали с соревнований ДФО
Сообщение Тихоокеанского информационного агентства «Острова».
Сборная Сахалинской области успешно выступила в чемпионате и первенстве Дальневосточного Федерального округа по прыжкам на батуте в Комсомольском-на-Амуре. Островитяне завоевали 18 индивидуальных, 5 командных медалей на состязании, рассказали ТИА "Острова" в региональном минспорте.
В соревнованиях принимали участие 168 спортсменов из 5 регионов России. Наш регион представили 14 атлетов из Корсакова и 5 южносахалинцев.
По итогу чемпионата среди юношей (17+) первое место на акробатической дорожке занял Владислав Шулико (Южно-Сахалинск), второе место у Константина Савельева (Корсаков), третье завоевал Александр Ветров (Корсаков). По результатам женского зачета в этой же возрастной категории бронзовая медаль у Софьи Беляевой (Южно-Сахалинск). В индивидуальных прыжках на батуте Александр Поздняков (Корсаков) занял почетное третье место.
В командном зачете среди мужчин (17+) по прыжкам на акробатической дорожке золото принесли Владислав Шулико, Константин Савельев, Александр Ветров и Александр Поздняков. Команда в том же составе заняла второе место в прыжках на двойном минитрампе.
Результаты участия сахалинцев в первенстве следующие. В прыжках на акробатической дорожке среди юниорок и юниоров (15-16 лет) золото у Ульяны Киселевой (Корсаков), серебро у Глеба Андросюка (Корсаков). В этом же зачете у девушек и юношей (13-14 лет) золотую награду заслужила Полина Лучина (Корсаков), а бронзовую - Юлия Шкурко (Южно-Сахалинск) и Игорь Котенко (Южно-Сахалинск). Среди юношей (11-12 лет) Андрей Поздняков (Корсаков) стал вторым. Среди мальчиков и девочек (9-10 лет) сильнейшей стала Милана Лазарева (Корсаков), второе место у Ульяны Шоповой (Корсаков), а третье у Глеба Черезова (Корсаков).
В командном первенстве (13-16 лет) в прыжках на акробатической дорожке в составе Ульяны Киселевой, Полины Лучиной, Юлии Шкурко и Маргариты Дачиловой (Южно-Сахалинск) у Сахалинской области - золото, а парни в составе Глеба Андросюка, Игоря Котенко и Виктора Любимова (Корсаков) завоевали бронзу.
В прыжках на двойном минитрампе (9-10 лет) Глеб Черезов и Ульяна Шопова получили золото, а в возрастной группе юниорки (13-14 лет) Юлия Шкурко принесла серебро. В командном зачете (13-16 лет) второе место островному региону принесли Ульяна Киселёва, Маргарита Дачилова, Юлия Шкурко и Полина Лучина.
По итогам первенства в индивидуальных прыжках на батуте (9-10 лет) Глеб Черезов занял третье место.
- Владислав Шулико подтвердил норму мастера спорта по прыжкам на батуте. Мы им очень гордимся, - отметил президент сахалинской федерации прыжков на батуте Евгений Закраевский.
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