Место финиша сахалинского лыжного марафона изменено

Сообщение Тихоокеанского информационного агентства «Острова».

Организаторы XXVI сахалинского лыжного марафона сообщили о переносе места финиша на улицу Венскую, на территорию школы зимних видов спорта. Это связано прежде всего с безопасностью участников. В городском парке имени Гагарина на озере Верхнее из-за потепления лёд не достиг нужной толщины, рассказали ТИА "Острова" в пресс-службе марафона.

"На прошлой неделе мы пытались сделать трассу. Лёд не выдержал ратрак. Это риск и небезопасно для наших спортсменов. В районе Санты мы тоже всё организуем на достойном уровне. Там же разместятся точки питания", - рассказал директор марафона Михаил Шамсутдинов.

Напомним, регистрация на сахалинский лыжный марафон продолжится до 6 марта включительно на сайте XXVI Сахалинский лыжный марафон. В этом году спортсмены смогут преодолеть 30 и 50 километров свободным и классическим стилем. Старт марафона, по традиции, состоится в поселке Лесное.

Марафон пробегут спортсмены из 51 субъекта России и 187 городов. На данный момент, 8 марта на старт выйдут 926 человек, а 9 марта - 242 человека. Более тысячи человек уже прошли регистрацию. Помимо этого, в марафоне примут участие самые маленькие лыжники, которым исполнилось три года. Также в этом году появилась дистанция 5 километров. Ее смогут пройти все желающие.