Тихоокеанское
информационное агентство
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18:05, Вчера | Новости спорта Сахалина и Курил

Сахалинский легкоатлет занял первое место всероссийских соревнований

Сахалинский легкоатлет занял первое место всероссийских соревнований

Сообщение Тихоокеанского информационного агентства «Острова».

Воспитанник спортивной школы олимпийского резерва летних видов спорта Артур Кохан завоевал золотую медаль в метании копья на втором этапе серии «Зимние метания «Всероссийских соревнований «Богатырь» в Сочи, рассказали ТИА "Острова" в региональном минспорте.

В состязаниях принимали участие легкоатлеты со всей страны. Они показывали мастерство в метании диска, копья и молота. Среди юношей до 16 лет островной спортсмен Артур Кохан продемонстрировал выдающийся результат под руководством своего тренера Натальи Шапкиной.

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