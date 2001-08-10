18:05, Вчера | Новости спорта Сахалина и Курил
Сахалинский легкоатлет занял первое место всероссийских соревнований
Сообщение Тихоокеанского информационного агентства «Острова».
Воспитанник спортивной школы олимпийского резерва летних видов спорта Артур Кохан завоевал золотую медаль в метании копья на втором этапе серии «Зимние метания «Всероссийских соревнований «Богатырь» в Сочи, рассказали ТИА "Острова" в региональном минспорте.
В состязаниях принимали участие легкоатлеты со всей страны. Они показывали мастерство в метании диска, копья и молота. Среди юношей до 16 лет островной спортсмен Артур Кохан продемонстрировал выдающийся результат под руководством своего тренера Натальи Шапкиной.
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