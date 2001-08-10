Сильнейших горнолыжников "Сахалинских надежд" определили на СТК "Горный воздух"
Сообщение Тихоокеанского информационного агентства «Острова».
Региональные соревнования по горнолыжному спорту «Сахалинские надежды» впервые прошли в Южно-Сахалинске. На трассах спортивно-туристического комплекса «Горный воздух» за медали турнира боролись более 200 горнолыжников из Александровска-Сахалинска, Томари, Горнозаводска, Макарова, Холмска и областного центра. Мероприятие организовано в рамках государственной программы «Развитие физической культуры и спорта», рассказали ТИА "Острова" в региональном министерстве спорта.
Островные спортсмены выступали в трёх дисциплинах. Спортсмены в возрасте 10-11 лет показывали мастерство в слаломе и слалом-гиганте. Ребята 12-13 лет состязались в этих же дисциплинах, а также альпийской комбинации.
- Сахалинские надежды — это подготовка к первенству области, которое пройдёт в конце февраля. Сейчас это отбор и присвоение разрядов. Соответственно, нам нужно показать максимум, на что способны спортсмены. Необходимо чтобы горнолыжники выходили на первенство с первым юношеским разрядом, то есть были готовы попасть в областную сборную команду, - рассказала заместитель директора СШОР по горнолыжному спорту и сноуборду Людмила Рубина.
Среди девушек в возрастной группе 12-13 лет в альпийской комбинации первое место заняла Елена Демешина. У юношей золото взял Станислав Василив. В слалом-гиганте в той же возрастной категории медаль высшей пробы получил Станислав Василив, у девушек первое место заняла София Копыл. В слаломе самой быстрой оказалась София Копыл, а у юношей Владислав Цурупа.
В дисциплине слалом-гигант 10-11 лет среди мальчиков победил Ян Ромаев. Среди представительниц прекрасного пола сильнейшей стала Нина Прожерина. В слаломе на вершину пьедестала взошла Сабрина Ниматова, первое место среди мальчиков у Льва Карайченцева.
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