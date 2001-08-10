Сильнейших летающих лыжников определили на

Сообщение Тихоокеанского информационного агентства «Острова».

Всероссийские соревнования по прыжкам на лыжах с трамплина «Сахалинские ночные полёты» прошли в Южно-Сахалинске. Участниками соревнований на трамплинном комплексе «Высота» стали 26 спортсменов из республик Башкортостан и Татарстан, Санкт-Петербурга, Республики Татарстан, Пермского края, Свердловской, Магаданской, Нижегородской, Кемеровской, Московской и Сахалинской областей, рассказали ТИА "Острова" в региональном минспорте.

Сотни зрителей увидели полёты лыжников с самого большого дальневосточного трамплина К-70.

В прыжках среди юниоров первое место занял Максим Альчиков из Пермского края, на втором месте Иван Козлов из Санкт-Петербурга, третье у Дениса Гона из Сахалинской области.

- Прекрасные соревнования прошли в нашем регионе. Испытал невероятные впечатления от всего происходящего. Однако, рассчитывал исключительно на победу, поэтому немного расстроился результатом. Но, с другой стороны, моими соперниками были опытные спортсмены, проиграть которым не стыдно, - отметил Денис Гон.

У юниорок победу праздновала Валерия Римдёнок из Санкт-Петербурга, серебро и бронзу завоевали сахалинки Диана Ермоленко и Кира Фендрикова соответственно.

Среди мужчин золотую медаль соревнований завоевал Данил Сандреев из Республики Татарстан, серебро у свердловчанина Михаила Пуртова, бронзовая награда у Александра Баженова из Сахалинской области. Сильнейшей летающей лыжницей среди женщин стала Кристина Прокопьева из Свердловской области, Елизавета Мохова из Магаданской области заняла второе место, третьей стала Ксения Пискунова из Свердловской области.