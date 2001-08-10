Тихоокеанское
информационное агентство
19 Февраля 2025
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10:52, Вчера | Новости спорта Сахалина и Курил

Сахалинская горнолыжница завоевала серебро на чемпионате России

Сахалинская горнолыжница завоевала серебро на чемпионате России

Сообщение Тихоокеанского информационного агентства «Острова».

Сахалинка Рината Кашинцева завоевала серебряную медаль на чемпионате России по горнолыжному спорту. Соревнования проходили в республике Алтай, рассказали ТИА "Острова" в региональном минспорте.

В слаломе конкуренцию островитянке составили сильнейшие горнолыжники страны. Спортсмен-инструктор Центра спортивной подготовки Сахалинской области показала время 1:37.29 мин., уступив первое место спортсменке из Башкирии Танзиле Исраиловой, её результат 1:36.53 мин. Третье место досталось представительнице Мурманской области Юлии Мельниковой.

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