Тихоокеанское
информационное агентство
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15:15, Вчера | Новости спорта Сахалина и Курил

Сахалинские горнолыжники стали обладателями 10 медалей Всероссийской Спартакиады по спорту глухих

Сахалинские горнолыжники стали обладателями 10 медалей Всероссийской Спартакиады по спорту глухих

Сообщение Тихоокеанского информационного агентства «Острова».

Сахалинские горнолыжники завоевали 5 золотых, 2 серебряные и 3 бронзовые медали I Всероссийской Спартакиады между субъектами Российской Федерации среди спортсменов с ограниченными возможностями здоровья по зимним дисциплинам спорта глухих. Соревнования проходили в Республике Башкортостан и собрали более 800 участников из 32 регионов России, рассказали ТИА "Острова" в региональном минспорте.

Карина Гайдамащук принесла в копилку сборной команды Сахалинской области 5 золотых медалей. Островитянка стала сильнейшей в скоростном спуске, гигантском слаломе, супергиганте, супер-комбинации и слаломе.

Сахалинец Кирилл Гайдамащук занял вторые места в скоростном спуске и слалом-гиганте, а также третьи места в супергиганте, слаломе и супер-комбинации.

Островные спортсмены тренируются под руководством Елены Литвиновой.

В общекомандном зачёте соревнований Сахалинская область заняла первое место.

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