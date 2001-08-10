Сахалинские горнолыжники стали обладателями 10 медалей Всероссийской Спартакиады по спорту глухих

Сообщение Тихоокеанского информационного агентства «Острова».

Сахалинские горнолыжники завоевали 5 золотых, 2 серебряные и 3 бронзовые медали I Всероссийской Спартакиады между субъектами Российской Федерации среди спортсменов с ограниченными возможностями здоровья по зимним дисциплинам спорта глухих. Соревнования проходили в Республике Башкортостан и собрали более 800 участников из 32 регионов России, рассказали ТИА "Острова" в региональном минспорте.

Карина Гайдамащук принесла в копилку сборной команды Сахалинской области 5 золотых медалей. Островитянка стала сильнейшей в скоростном спуске, гигантском слаломе, супергиганте, супер-комбинации и слаломе.

Сахалинец Кирилл Гайдамащук занял вторые места в скоростном спуске и слалом-гиганте, а также третьи места в супергиганте, слаломе и супер-комбинации.

Островные спортсмены тренируются под руководством Елены Литвиновой.

В общекомандном зачёте соревнований Сахалинская область заняла первое место.