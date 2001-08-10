Сахалинские летающие лыжники завоевали три медали первенства России

Сообщение Тихоокеанского информационного агентства «Острова».

Сахалинские спортсмены стали обладателями одной золотой и двух серебряных наград первенства России по прыжкам на лыжах с трамплина в посёлке Прикамский Пермского края, рассказали ТИА "Острова" в региональном минспорте.

Участниками соревнований на базе комплекса трамплинов «Снежинка» стали несколько десятков спортсменов 15-17 лет из Санкт-Петербурга, Пермского и Краснодарского краёв, республик Башкортостан и Татарстан, Нижегородской, Свердловской и Сахалинской областей.

Полина Пак из областной спортшколы олимпийского резерва зимних видов спорта и сахалинского Центра спортивной подготовки завоевала золотую медаль.

В соревнованиях среди смешанных команд второе место заняла Сахалинская область. В её составе выступали Диана Ермоленко, Никита Беленок, Полина Пак и Дмитрий Серёгин.

Еще одну серебряную медаль взяла островная команда девушек, за которую прыгали Анастасия Калинина, Диана Ермоленко, Кира Фендрикова и Полина Пак.