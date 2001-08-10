Многократный чемпион мира Кирилл Сидельников провёл мастер-класс для сахалинских самбистов
Сообщение Тихоокеанского информационного агентства «Острова».
Островной регион посетил заслуженный мастера спорта, член сборной команды России по боевому самбо Кирилл Сидельников. Целью визита стала серия мастер-классов по самбо на базе СШОР по греко-римской борьбе Южно-Сахалинска, рассказали ТИА "Острова" в региональном минспорте.
- Я впервые на Сахалине. Встретили очень тепло и приятно, очень порадовал и удивил снег, в центральной части страны такого не увидишь. Цель моего мастер-класса - это не только научить чему-то, а коммуникация с детьми. Добиться высоких результатов может каждый ребёнок, я ведь тоже самый простой человек, из простой семьи. С Дальнего Востока выходит очень много выдающихся спортсменов. Пожалуй, главная задача - это донести до всех мальчишек и девчонок, что главное не бросать спорт, ведь своим упорством, целеустремлённостью можно добиться очень многого, – подчеркнул Кирилл Сидельников.
В этот день в стенах спортшколы собрались спортсмены совершенно разных возрастов и уровня подготовки. После разминки они отработали с известным самбистом упражнения «тяга» и «мельница», пообщались, узнали секреты высоких достижений и, конечно же, получили автографы от именитого гостя.
- Самбо мне нравится, это очень красивый вид спорта. Всегда интересно узнавать что-то новое - технику, броски. И очень здорово, что есть возможность учиться у таких профессионалов, - поделилась чемпионка ДФО по самбо Вероника Макеева.
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