На Сахалине определили победителей и призёров ДФО по футзалу

Сообщение Тихоокеанского информационного агентства «Острова».

Чемпионат Дальневосточного федерального округа по футзалу среди мужских команд «Первая Лига» завершился в Южно-Сахалинске. В универсальном зале УТЦ «Восток» за чемпионство боролись десять команд, рассказали ТИА "Острова" в региональном минспорте.

- Замечательный турнир – чемпионат Дальнего Востока по футзалу - впервые прошел на сахалинской земле. Мы увидели великолепные условия и организацию. Команды играли в прекрасном зале учебно-тренировочного центра «Восток», жили при этом в шаговой доступности. Отдельные слова благодарности выражаю островным министерству спорта, центру спортивной подготовки и федерации футбола, а также всем тем, кто любит футбол и помогал в организации этого великолепного футбольного праздника, - отметил президент Дальневосточного футбольного союза Владимир Крысин.

Оспаривать чемпионские лавры и медали на паркет вышли «Анри» из Владивостока, «Амур» и «Волат» из Хабаровска, МФК «Меркурий», МФК «Сахалин» и МАУ «Спорт» из Южно-Сахалинска, «Анадырь» из Чукотского АО, «Камчатка» из Петропавловска-Камчатского, «Кривбасс» из Магадана и «Благовещенск».

В заключительный день соревнований состоялись матчи за третье и первое место.

Сначала «Камчатка» и «Благовещенск» сыграли за бронзу.

На 12-й минуте матча два провала в обороне благовещенцев привели к двум голам в их ворота. Отличились Денис Матюхин и Евгений Гончаров. А на 20-й минуте капитан «Камчатки» Сергей Иванов забил третий гол.

Игроки «Благовещенска» после этого лишь раз смогли огорчить соперников. На 26-й минуте на острие атаки оказался Илья Гончаров.

Финальный свисток арбитра зафиксировал победу футболистов из Петропавловска-Камчатского со счетом 3:1.

- Большое спасибо игрокам моей команды, которые сегодня бились на каждом участке поля. Казалось, что после полуфинального матча, в котором мы проиграли в серии пенальти, нам не хватит футбольных эмоций. Но ребята нашли в себе силы, восстановились и сегодня заслуженно выиграли. Нам очень понравилась организация турнира, всё было на высоком уровне. Поэтому Сахалину говорим большое спасибо! – сказал капитан «Камчатки» Сергей Иванов.

В финал турнира пробились две команды из Хабаровска – «Амур» и «Волат». В принципиальном дерби фаворита выделить было трудно.

На исходе десяти минут «амурчане» вышли вперёд усилиями капитана Данилы Артемьева. Спустя восемь минут преимущество своей команды удвоил Евгений Шафиров.

Футболисты «Волата» постарались вернуться в игру, однако мяч упорно не шёл в ворота «Амура».

На 39-й минуте Данила Артемьев забил третий мяч. «Волатовцы» тут же ответили точным ударом Кирилла Царёва, но «камбэка» не получилось. «Амур» отличился еще раз, и, победив со счётом 4:1, завоевал золотые медали.

- Это моя первая победа на дальневосточном турнире среди мужских команд. Раньше были победы только на юношеском уровне. Приятно было вернуться в островной регион, где я пять лет занимался футболом. Спасибо команде, которая взяла меня на турнир, надеюсь, что я оправдал их ожидания. Мы понимали, что сегодня в финале нельзя недооценивать соперника, нужно сконцентрироваться на единой задаче – победить. Это у нас удалось, поэтому нам будет приятно возвращаться домой в Хабаровск с золотыми наградами, - рассказал вратарь «Амура» Александр Евстафьев.

Также организаторы подготовили специальные призы для игроков. Награду «Самый молодой игрок» получил Никита Валуев из «Анадыря». Лучшим вратарем был признан Степан Альт из «Камчатки». Победителем бомбардирской гонки стал Вадим Масляк из МФК «Меркурий» с семью голами. Лучшим игроком турнира назван Кирилл Евстафьев из «Амура».

- Замечательный спортивный праздник проходил в островном регионе на протяжение недели. Команды продемонстрировали высокие скорости и красивую игру, которую наблюдали сотни зрителей. Поздравляю победителей и призеров турнира с заслуженными наградами. Желаем вам и дальше добиваться высоких спортивных результатов и ярких побед, - подытожила награждение заместитель министра спорта Сахалинской области Светлана Ходюш.