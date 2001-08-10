Итальянский футбольный тренер поделился опытом в спортшколе "Сахалин"
Сообщение Тихоокеанского информационного агентства «Острова».
Серию мастер-классов и открытых тренировок для островных футболистов провёл итальянский тренер и функционер Клаудио Ранзани. Участниками мероприятий стали специалисты и воспитанники областной спортивной школы «Сахалин», рассказали ТИА "Острова" в региональном минспорте.
- У России и Италии в футбольном плане много общего. Например, проблема современных детей, ведущих малоподвижный образ жизни. Хотя отличия тоже имеются – у меня на Родине футболу начинают обучать не раньше шести лет, отдавая при этом предпочтение общефизической подготовке, - отметил Клаудио Ранзани.
В конференц-зале спортшколы «Сахалин» итальянский специалист встретился с тренерами и специалистами учреждения. Он поделился своими наработками и опытом в воспитании юных футболистов.
Клаудио ранее работал с детьми в футбольных академиях таких больших клубов, как «Рома» и «Милан». Своим ценным опытом итальянец поделился с воспитанниками спортшколы, проведя для них две полноценные тренировки по европейским стандартам. На мастер-классе он вместе с игроками 2008-2010 годов рождений отработал взаимодействия игроков с соперниками и поделился секретами итальянской системы подготовки.
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