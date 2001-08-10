Сахалинцев приглашают поучаствовать в международной акции по обливанию холодной водой

Сообщение Тихоокеанского информационного агентства «Острова».

Южно-Сахалинск в третий раз присоединится к международной спортивно-патриотической акции по обливанию холодной водой «Быть здоровым – это модно!», рассказали ТИА "Острова" в региональном минспорте.

Мероприятие организованно спортивно-патриотическим клубом «ЯРОПОЛК» совместно с министерством спорта и центром спортивной подготовки Сахалинской области. Событие, приуроченное к 80-летию Победы в Великой Отечественной войне, пройдёт 22 февраля одновременно в 50 регионах России, а также Китае, Чили, Венесуэле, Нигерии, Замбии и странах Ближнего Востока. Участниками события станут более 10000 человек.

В Южно-Сахалинске акция состоится в городском парке культуры и отдыха им. Ю.А. Гагарина на стадионе «Космос».

С каждым регионом и страной будет организован телемост, благодаря которому зрители и участники смогут наблюдать друг за другом.

Акция будет включать ряд «инсталляций» и обширную программу для гостей события. Его кульминацией станет массовое обливание холодной водой, в котором сможет принять участие любой желающий в возрасте от 5 лет и старше. Перед началом обливания всем участникам подарят памятные футболки. Все желающие смогут угоститься горячим чаем с пирожками.

Зарегистрироваться на обливание и кроссфит можно по ссылке bit-zdorovim.ru (количество мест ограничено).

Начало культурной программы, а также выдача футболок и инвентаря стартуют в 20:00. Обливание холодной водой – в 21:30.