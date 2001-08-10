Тихоокеанское
информационное агентство
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13:29, Вчера | Новости спорта Сахалина и Курил

На Сахалине проводится чемпионат ВВО по зимнему офицерскому троеборью

На Сахалине проводится чемпионат ВВО по зимнему офицерскому троеборью

Сообщение Тихоокеанского информационного агентства «Острова».

На Сахалине, на чемпионате Восточного военного округа (ВВО) по зимнему офицерскому троеборью прошли  стрельбы из ПМ, рассказали ТИА "Острова" в пресс-службе ВВО.

Чемпионат проводится в соответствии с правилами военно-прикладного вида спорта военно-спортивное многоборье.

Условия проведения чемпионата по отдельным упражнениям:

1 упражнение для участников до 30 лет, это стрельба ПМ-3 на дистанции 25 метров, плаванье 300 метров и лыжная гонка на 10 километров.

2 упражнение для участников от 30 до 40 лет, это стрельба ПМ-2 на 25 метров, плавание на дистанцию 200 метров, а также лыжная гонка на дистанцию 5 километров.

3 упражнение  для участников  от 40 до 50 лет - стрельба ПМ-1 на 25 метров, плавание на 100 метров и лыжная гонка 5 километров.

4 упражнение женщины возрастом до 30 лет: стрельба из ПМ на 25 метров, плавание 200 метров, лыжная гонка 5 километров.

5 упражнение женщины возрастом от 30 до 40 лет: стрельба из ПМ на 25 метров, плавание 100 метров и лыжная гонка 3 километра.

6 упражнение женщины возрастом 40 лет и старше: стрельба из ПМ на 25 метров, плавание на дистанцию 50 метров и лыжная гонка на 3 километра.

Места в общекомандном зачете определяются по наибольшей сумме очков, набранных всеми спортсменами команды. В случае равенства суммы очков у двух и более команд преимущество дается команде, имеющей в личном зачете больше 1-х, 2-х, 3-х и последующих мест в сумме троеборья.

Личные места определяются по лучшему результату в каждом виде программы и в каждой возрастной группе по наибольшей сумме очков в троеборье.

Задача чемпионата отобрать сильнейших спортсменов для формирования и участия сборной команды военного округа в чемпионатах и кубках Вооруженных Сил Российской Федерации.

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