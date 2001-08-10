200 пловцов вступили в борьбу за медали чемпионата Сахалинской области

Сообщение Тихоокеанского информационного агентства «Острова».

Местом проведения стартов стал 50-метровый бассейн спортшколы водных видов спорта им. В.В. Сальникова, рассказали ТИА "Острова" в региональном минспорте.

Соревнования собрали 200 участников, представляющих Оху, Холмск, Корсаков, Южно-Курильск, Курильск, Южно-Сахалинск, а также Хабаровск.

- Рад приветствовать спортсменов, тренеров, судей и гостей сегодняшних состязаний! В течение двух дней пловцам предстоит показать все свои силы и навыки. Уверен, нас ждут захватывающие заплывы и серьёзная борьба за лидерство. Желаю всем участникам удачи, отличных результатов и ярких побед! – напутствовал исполняющий обязанности министра спорта Сахалинской области Станислав Тюрин и вручил удостоверение и знак мастера спорта России островному пловцу Виктору Бурлакову.

В первый день чемпионата спортсменов ожидали плавание 50, 100, 400, 1500 метров вольным стилем, 50 м брассом, 50, 200 м на спине, 100 м баттерфляем и 400 метров комплексным плаванием.

С результатами первого дня состязаний можно ознакомиться в приложенном файле.

Соревнования продолжатся завтра. Начало в 11:00.