Тихоокеанское
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На Сахалине состоялось открытие чемпионата Восточного военного округа по зимнему офицерскому троеборью

На Сахалине состоялось открытие чемпионата Восточного военного округа по зимнему офицерскому троеборью

Сообщение Тихоокеанского информационного агентства «Острова».

На Сахалине состоялось открытие чемпионата Восточного военного округа (ВВО) по зимнему офицерскому троеборью и военно-прикладному спорту биатлону, рассказали ТИА "Острова" в пресс-слжбе ВВО.

Торжественное открытие чемпионата состоялось 5 февраля 2025 года в дворце спорта «Кристалл» для участников соревнований юные воспитанники (спортсмены) островного региона показали зрелищную концертную программу.

В течении недели военнослужащие будут соревноваться в плавании вольным стилем на дистанции 50,100, 200 и 300 метров на базе водного комплекса «Аква-сити», в стрельбе из штатного оружия (упражнение ПМ-1, 2, 3) в стрелковом тире армейского корпуса ВВО, лыжной гонке на дистанции 3,5, 10 км, а также в военно-прикладном спорте биатлоне.

Спортсмены будут соревноваться в лыжной гонке на дистанции 5 км, в конке патрулей на 10 км и в заключительной эстафете 4 человека по 5 км.

В соревнованиях будут принимать участие порядка 190 спортсменов из 20 команд общевойсковых объединений, соединений и воинских частей ВВО.

Места в общекомандном зачете определяются по наибольшей сумме очков, набранных всеми спортсменами команды. В случае равенства суммы очков у двух и более команд преимущество дается команде, имеющей в личном зачете больше 1-х, 2-х, 3-х и последующих мест в сумме троеборья.

Личные места определяются по лучшему результату в каждом виде программы и в каждой возрастной группе по наибольшей сумме очков в троеборье.

Также в военно-прикладном спорте биатлоне в личном зачете участники, занявшие призовые места, награждаются медалями и грамотами, в командном зачете команды, занявшие призовые места, награждаются кубками и грамотами.

Данные чемпионаты являются отборочными этапами чемпионатов Вооруженных Сил Российской Федерации по офицерскому троеборью и по биатлону.

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