На Сахалине состоялось открытие чемпионата Восточного военного округа по зимнему офицерскому троеборью
Сообщение Тихоокеанского информационного агентства «Острова».
На Сахалине состоялось открытие чемпионата Восточного военного округа (ВВО) по зимнему офицерскому троеборью и военно-прикладному спорту биатлону, рассказали ТИА "Острова" в пресс-слжбе ВВО.
Торжественное открытие чемпионата состоялось 5 февраля 2025 года в дворце спорта «Кристалл» для участников соревнований юные воспитанники (спортсмены) островного региона показали зрелищную концертную программу.
В течении недели военнослужащие будут соревноваться в плавании вольным стилем на дистанции 50,100, 200 и 300 метров на базе водного комплекса «Аква-сити», в стрельбе из штатного оружия (упражнение ПМ-1, 2, 3) в стрелковом тире армейского корпуса ВВО, лыжной гонке на дистанции 3,5, 10 км, а также в военно-прикладном спорте биатлоне.
Спортсмены будут соревноваться в лыжной гонке на дистанции 5 км, в конке патрулей на 10 км и в заключительной эстафете 4 человека по 5 км.
В соревнованиях будут принимать участие порядка 190 спортсменов из 20 команд общевойсковых объединений, соединений и воинских частей ВВО.
Места в общекомандном зачете определяются по наибольшей сумме очков, набранных всеми спортсменами команды. В случае равенства суммы очков у двух и более команд преимущество дается команде, имеющей в личном зачете больше 1-х, 2-х, 3-х и последующих мест в сумме троеборья.
Личные места определяются по лучшему результату в каждом виде программы и в каждой возрастной группе по наибольшей сумме очков в троеборье.
Также в военно-прикладном спорте биатлоне в личном зачете участники, занявшие призовые места, награждаются медалями и грамотами, в командном зачете команды, занявшие призовые места, награждаются кубками и грамотами.
Данные чемпионаты являются отборочными этапами чемпионатов Вооруженных Сил Российской Федерации по офицерскому троеборью и по биатлону.
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