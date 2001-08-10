11:08, | Новости спорта Сахалина и Курил
Сахалинские горнолыжницы завоевали две медали III этапа Кубка России
Сообщение Тихоокеанского информационного агентства «Острова».
Сахалинские спортсменки Рината Кашинцева и Дарина Иохвидович заработали серебряную и бронзовую награды III этапа Кубка России по горнолыжному спорту, рассказали ТИА "Острова" в региональном минспорте.
Соревнования прошли в Красноярске. Сильнейшие горнолыжницы страны состязались в дисциплине «слалом-гигант».
По итогам двух заездов Рината Кашинцева стала обладательницей серебряной медали соревнований, с результатом 2:01,21 секунды, и уступив победительнице из Красноярского края, 0,90 секунды. Третье место заняла Дарина Иохвидович, показав время 2:02,00 сек.
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