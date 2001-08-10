На Сахалине провели финал чемпионата киберлиги EMCO.TECH.SPORTS
Сообщение Тихоокеанского информационного агентства «Острова».
На Сахалине провели финал кибертурнира EMCO.TECH.SPORTS. Это уже второй турнир в очном формате, состязания прошли в трех дисциплинах: DOTA2, Counter Strike 2 и Valorant.
С каждым турниром растет число игроков и команд. Сначала игроками были только школьники, сейчас участвуют и студенты. В первом чемпионате было всего 23 команды, на этот заявились уже 72. До финала дошли 6 сильнейших (по 2 в каждой дисциплине). В лиге, которая образована в Шахтерске, сегодня команды со всех уголков региона: от Корсаково до Охи.
«Мы высокотехнологичная компания, поэтому тема киберспорта нам особенно интересна. Наша задача - развивать киберспорт в Сахалинской области. При этом планируем расширять географию и дальше, на Дальний Восток. Мы считаем, что киберспорт – это спорт. Есть игры, в которые играют для развлечения, в киберлиге занимаются спортом, где многое зависит от степени тренировок, готовности игроков, их слаженности. Мы видим, что игроки растут и качество их игры также меняется», - сказал Олег Павлюченко, руководитель детского технопарка EMCO TECH.
В финале в DOTA 2 сражались команды Арбуз Тим и LFY. Одержала победу команда LFY, которая весь турнир шла без поражений. В Valorant — чемпионство у команды Octo Gaming. Состязание в дисциплине Counter Strike 2 стало главной интригой финала. Победителями стала Octo Gaming, где полностью обновился состав и борьба с командой соперников - Mirai Ultimate, шла до самой последней секунды.
«В Сахалинской области лига киберспорта активно развивается. Верю в большое будущее этого направления и будем его расширять. Весной этого года мы уже планируем совместно с Сахалинским государственным университетом большой фиджитал - чемпионат», - сказала министр образования Сахалинской области Анастасия Киктева.
Лига EMCO.TECH.SPORTS выводит киберспортивные события на Сахалине на уровень лучших профессиональных чемпионатов.
В ожидании матчей гости участвовали в мини-турнирах на PS5 (UFC5 и FC24), погружались в виртуальную реальность с помощью VR-очков. На ретро-приставках можно было сразиться в «Танчики» или сыграть в мобильную игру «Subway Surfers». Чемпионы получили подарки, среди которых топовое игровое кресло и игровой монитор на 240 Гц.
Чемпионы и серебряные призеры чемпионата киберлиги EMCO.TECH.SPORTS получили денежные призы. Общий призовой фонд — больше 200 тысяч рублей.
Детский технопарк EMCO TECH –главный образовательный проект ВКГ. Здесь реализуются современные, актуальные и востребованные направления для детей и подростков, включая иностранные языки, курсы по программированию и дизайну, киберспорт. Ученики технопарка принимают участие в различных конкурсах и получают награды на международных премиях.
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