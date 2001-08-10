Первенство ДФО по лыжным гонкам на Сахалине завершили эстафетой
Сообщение Тихоокеанского информационного агентства «Острова».
Первенство Дальневосточного федерального округа по лыжным гонкам прошло в Южно-Сахалинске, рассказали ТИА "Острова" в региональном минспорте.
В течение четырёх дней на трассах лыжно-биатлонного комплекса «Триумф» за звание сильнейших боролись более 80 спортсменов в возрасте 17-18 лет из Республики Саха (Якутия), Хабаровского, Приморского и Камчатского краёв, Республики Бурятия, Магаданской и Сахалинской областей.
В последний день соревнований спортсменов ожидала эстафета. На старты вышли семь команд девушек и 10 - юношей. Каждая состояла из четырёх участников. Девушки бежали 12 километров (по 3 км каждая лыжница), юноши – 20 (по 5 км).
По итогам состязаний среди девушек победу одержала команда из Якутии с результатом 42:45,7 секунды.
- Я бежала закрывающей. Было тяжело, особенно осознавая, что сзади бегут сильные соперницы и необходимо не растерять набранное время и не подвести команду. Сахалинская трасса тяжёлая – сложные подъёмы, и на равнинах тоже приходится работать, чтобы показать результат. Поэтому довольна и своим временем, и временем команды, - поделилась эмоциями Виктория Хромова, представляющая команду Якутии.
Второе место у сборной Хабаровского края (43:20,2). Тройку лидеров замкнули сахалинские лыжницы (43:30,4).
У юношей золото забрали хабаровчане (59:04,3). Серебро ушло сахалинцам (1:00:26,0). Бронза досталась представителям Якутии (1:00:55,0).
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