Тихоокеанское
информационное агентство
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11:01, | Новости спорта Сахалина и Курил

Первенство ДФО по лыжным гонкам на Сахалине завершили эстафетой

Первенство ДФО по лыжным гонкам на Сахалине завершили эстафетой

Сообщение Тихоокеанского информационного агентства «Острова».

Первенство Дальневосточного федерального округа по лыжным гонкам прошло в Южно-Сахалинске, рассказали ТИА "Острова" в региональном минспорте.

В течение четырёх дней на трассах лыжно-биатлонного комплекса «Триумф» за звание сильнейших боролись более 80 спортсменов в возрасте 17-18 лет из Республики Саха (Якутия), Хабаровского, Приморского и Камчатского краёв, Республики Бурятия, Магаданской и Сахалинской областей.

В последний день соревнований спортсменов ожидала эстафета. На старты вышли семь команд девушек и 10 - юношей. Каждая состояла из четырёх участников. Девушки бежали 12 километров (по 3 км каждая лыжница), юноши – 20 (по 5 км).

По итогам состязаний среди девушек победу одержала команда из Якутии с результатом 42:45,7 секунды.

- Я бежала закрывающей. Было тяжело, особенно осознавая, что сзади бегут сильные соперницы и необходимо не растерять набранное время и не подвести команду. Сахалинская трасса тяжёлая – сложные подъёмы, и на равнинах тоже приходится работать, чтобы показать результат. Поэтому довольна и своим временем, и временем команды, - поделилась эмоциями Виктория Хромова, представляющая команду Якутии.

Второе место у сборной Хабаровского края (43:20,2). Тройку лидеров замкнули сахалинские лыжницы (43:30,4).

У юношей золото забрали хабаровчане (59:04,3). Серебро ушло сахалинцам (1:00:26,0). Бронза досталась представителям Якутии (1:00:55,0).

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