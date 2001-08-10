Сахалинские гимнастки взяли 39 медалей первенства ДФО
Сообщение Тихоокеанского информационного агентства «Острова».
Чемпионат Дальневосточного федерального округа по художественной гимнастике завершился в Южно-Сахалинске, рассказали ТИА "Острова" в региональном минспорте.
В течение трёх дней в стенах учебно-тренировочного комплекса «Восток» 212 спортсменок, представляющих Амурскую, Магаданскую, Еврейскую автономную и Сахалинскую области, Забайкальский, Камчатский, Приморский и Хабаровский края, республики Бурятия и Саха (Якутия) боролись за награды дальневосточных соревнований.
Состязания включали в себя групповые упражнения, а также индивидуальное и командное многоборье.
- Я очень довольна этими соревнованиями, хотя и не получилось реализовать всё, что я задумывала. Буду стараться исправлять свои ошибки. Спасибо большое за прекрасную организацию состязаний такого уровня, - поделилась участница соревнований Ульяна Титова.
По итогам состязаний в копилке островных гимнасток 39 медалей. В командном зачете безоговорочную победу одержал Хабаровский край, второе место заняла Сахалинская область, а бронза досталась Приморскому краю.
В индивидуальном многоборье равных не было гимнасткам из Хабаровского края. Золото завоевала Ирина Гуськова, серебро — Вероника Забродина, а бронзу — Диана Прокопьева. Все три призерши представляли Хабаровский край, что стало настоящим триумфом региона.
В групповых упражнениях лидером стала команда «Приморский край-1», опередившая «Хабаровский край-1», который занял второе место. Третья ступень досталось команде «Сахалинская область-2».
В финалах групповых упражнений по отдельным видам также развернулась напряженная борьба. В упражнении с лентами победу праздновала команда «Приморский край-1», оставив позади «Хабаровский край-1» и «Хабаровский край-2».
В упражнении с тремя мячами и двумя обручами снова отличилась команда «Приморский край-1», завоевав золото. Серебро и бронза достались командам «Сахалинская область-1» и «Сахалинская область-2» соответственно.
В финале упражнений со скакалкой лучшей стала Елизавета Хегай из Сахалинской области. Второе место заняла Диана Прокопьева (Хабаровский край), а третье — Эльнара Аскерова из Еврейской автономной области.
В упражнении без предмета снова блистали гимнастки из Хабаровского края. Золото завоевала Ирина Гуськова, серебро — Вероника Забродина. Третье место досталось сахалинке Виолетте Цой.
В дисциплине «Двойки» победу одержала Республика Бурятия. Второе место поделили команды Хабаровского и Камчатского краев, а бронза досталась Забайкальскому краю.
В дисциплине «Тройки» лидером стал Приморский край, завоевавший золото. Серебро досталось Сахалинской области, а бронза — Республике Бурятия.
- Сахалинские гимнастки очень успешно выступили на этом чемпионате, завоевали много медалей. Сильнейшие спортсменки этих соревнований будут бороться за звание лучших на чемпионате России, который состоится с 12 по 22 февраля в Москве. Есть всегда над чем поработать, нет предела совершенству, поэтому вы всегда анализируем, проводим работу над ошибками и идём дальше, - подвела итоги чемпионата президент сахалинской федерации художественной гимнастики Ольга Лукина.
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