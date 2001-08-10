Сахалинцев на "Лыжню России" доставят на бесплатных автобусах
Сообщение Тихоокеанского информационного агентства «Острова».
По три автобуса отправятся от площади Победы и площади Ленина. Ещё по одному сахалинцев будут ожидать у СОШ № 32 (Ново-Александровск, пер. Железнодорожный, 12А) и СОШ № 30 (Луговое, ул. Дружбы, 71). Отправление в 09:00, рассказали ТИА "Острова" в региональном минспорте.
Обратно в Южно-Сахалинск из Троицкого будут курсировать шаттлы с 9:30 до 16:00.
Напомним, XLIII открытая Всероссийская массовая лыжная гонка «Лыжня России» пройдёт 8 февраля на лыжной трассе в селе Троицком Анивского района. Регистрация доступна на сайте Госуслуги (дистанции: 500 м, 1 км, 5 км, 10 км) до 5 февраля. Чтобы оставить заявку необходимо зайти в личный кабинет и в строке поиска ввести название мероприятия «Лыжня России» и выбрать место участия. Записать на гонку можно не только себя, но и ребенка, причем сделать это можно одновременно.
Попробовать свои силы на лыжне могут все желающие в возрасте от 2 лет и старше. Участников будут ожидать дистанции 200 м (для самых юных сахалинцев), 500, 1000, а также 5 и 10 км.
Церемония открытия «Лыжни России» состоится в 11:30. Первые старты пройдут в 12:00. Награждение в 14:00.
Комментарии - 0
Еще материалы в рубрике:
Новости спорта Сахалина и Курил
Это читают
09:12 Сегодня Сахалинская область заняла 64 место в рейтинге регионов России по перспективности для трудоустройства
08:59 Сегодня У берегов Курил произошло землетрясение
09:40 Сегодня На Сахалине внедряются инновационные устройства для диагностики аккумуляторов на электроподстанциях
09:44 Сегодня Сахалинская хоккейная команда "Кристалл" встретится дома с новокузнецким "Металлургом"
10:08 24 Января Прокурор Сахалинской области проведёт приём участников СВО, членов их семей и предпринимателей Корсаковского района
10:17 24 Января В Долинске неадекватный мужчина, угрожая ножом, пытался забрать ребенка из детского сада
15:12 27 Января В южных районах Сахалина ожидается сильная метель
11:07 24 Января В Адо-Тымово потушили пожар в котельной
18:00 9 Января На Сахалине задержан молодой человек с наркотиками
13:21 2 Января Аэровокзал "Южно-Сахалинск" усовершенствовал зимние сервисы к разгару горнолыжного сезона
13:27 2 Января На Сахалине военнослужащие ВВО покатали детей на танке в рамках акции "Елка желаний"
11:39 20 Января На Сахалине осудили восьмерых местных жителей за организацию незаконной миграции
Выбор редакции
- 13:52 Сегодня На Сахалине подвели итоги "XXVIII Чеховских чтений"
- 10:21 Вчера Сахалинские тхэквондисты завоевали 76 медалей на дальневосточных соревнованиях
- 10:37 29 Января Сахалинские каратисты завоевали 17 медалей всероссийских соревнований
- 09:51 28 Января Жителям Южно-Сахалинска расскажут об археологических раскопках на Урупе
Мои острова - моё будущее
09:25 29 Ноября Студентка Алина Нурланова: На Сахалине есть все, чтобы строить здесь свое будущее
21:00 25 Ноября Скалолаз Александр Назин: На вершине чувствуешь себя свободным
11:10 15 Ноября Художница Марина Пузик: Хочу сделать Сахалин красивее
21:29 8 Ноября Сооснователь фотомастерской Александр Гайворон: Никто не покажет Сахалин лучше сахалинца
Аналитика
Опрос
Как по-вашему, на Сахалине в последние годы изменился климат?