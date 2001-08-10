Сахалинцев на

Сообщение Тихоокеанского информационного агентства «Острова».

По три автобуса отправятся от площади Победы и площади Ленина. Ещё по одному сахалинцев будут ожидать у СОШ № 32 (Ново-Александровск, пер. Железнодорожный, 12А) и СОШ № 30 (Луговое, ул. Дружбы, 71). Отправление в 09:00, рассказали ТИА "Острова" в региональном минспорте.

Обратно в Южно-Сахалинск из Троицкого будут курсировать шаттлы с 9:30 до 16:00.

Напомним, XLIII открытая Всероссийская массовая лыжная гонка «Лыжня России» пройдёт 8 февраля на лыжной трассе в селе Троицком Анивского района. Регистрация доступна на сайте Госуслуги (дистанции: 500 м, 1 км, 5 км, 10 км) до 5 февраля. Чтобы оставить заявку необходимо зайти в личный кабинет и в строке поиска ввести название мероприятия «Лыжня России» и выбрать место участия. Записать на гонку можно не только себя, но и ребенка, причем сделать это можно одновременно.

Попробовать свои силы на лыжне могут все желающие в возрасте от 2 лет и старше. Участников будут ожидать дистанции 200 м (для самых юных сахалинцев), 500, 1000, а также 5 и 10 км.

Церемония открытия «Лыжни России» состоится в 11:30. Первые старты пройдут в 12:00. Награждение в 14:00.